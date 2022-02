Żywiec Zdrój i Gmina Jeleśnia powołują Fundusz Wodny

W wyniku trwającego ponad rok dialogu społecznego, w który włączyli się mieszkańcy, władze lokalne i organizacje pozarządowe określono kluczowe potrzeby społeczności lokalnej.

Wśród nich wskazany został dostęp mieszkańców do sieci wodociągowej.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest powstanie Funduszu Wodnego, w co zaangażowała się firma Żywiec Zdrój - inicjator dialogu społecznego w gminie.

Już na pierwszej sesji dialogowej podniesiono kwestię wodociągów – zarówno ich rozbudowy jak też konieczności modernizacji działającej infrastruktury. W trakcie kolejnych rozmów priorytety związane z gminną siecią wodociągową ulegały zmianie, dlatego powołując Fundusz wybrano formę współpracy, która w kolejnych latach umożliwi bieżące decydowanie na co przeznaczone będą kolejne środki.

- Czujemy się częścią regionu, z którego pochodzimy – dlatego od lat angażujemy się w działania, mające znaczenie dla lokalnej społeczności. Chcemy być dobrym sąsiadem dla mieszkańców Jeleśni – a to zobowiązuje. Zainicjowaliśmy dialog społeczny, by poznać potrzeby mieszkańców i pomagać tam, gdzie ma to największe znaczenie – mówi Mariusz Wójcik, dyrektor Zakładu Rozlewniczego Żywiec Zdrój w Jeleśni. Co również istotne, powołany właśnie Fundusz Wodny ma otwartą formułę i przystąpić może do niego każde przedsiębiorstwo, działające na terenie gminy Jeleśnia - dodaje.

Zwiększyć dostęp do wody dla mieszkańców Gminy Jeleśnia

Środki z Funduszu Wodnym to 2 mln zł. Zostaną wykorzystane na dofinansowanie realizacji wspólnie wybranych zadań, w zakresie upowszechnienia dostępu mieszkańców do publicznej sieci wodociągowej. Obejmą one m.in.: modernizację gminnego ujęcia wody w Sopotni Wielkiej i Jeleśni, stworzenie przyłączy do gminnej sieci wodociągowej oraz dopłaty taryfowe.

O podjęciu, kolejności i wielkości dofinansowania dla konkretnych działań będą decydować wspólnie władze samorządowe, spółka komunalna oraz Żywiec Zdrój. Dla każdej takiej inicjatywy zostanie podpisywana odrębna umowa darowizny celowej, określająca kwotę dofinansowania i termin realizacji działań.

- Taka forma wydatkowania środków Funduszu daje możliwość elastycznego podejścia do aktualnych potrzeb w zakresie dostępu do gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców - przekonują sygnatariusze porozumienia.

Działania te są kontynuacją dotychczasowego zaangażowania Żywiec Zdrój na rzecz poprawy dostępu do wody w Gminie Jeleśnia. W minionych latach realizację tego celu firma wsparła kwotą przeszło 6,2 mln. zł, włączając się w rozbudowę wodociągu oraz udzielając niezbędnego wsparcia mieszkańcom Mutnego, zespołowi szkolno – przedszkolnemu w Pewli Wielkiej, czy Stacji Uzdatniania Wody w Sopotni Wielkiej.