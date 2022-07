20 najlepszych miast świata, które warto odwiedzić w 2022 roku. Mamy listę

Edynburg w Szkocji został uznany za najlepsze na świecie miasto do odwiedzenia.

Lista z 2022 roku koncentruje na tym, co czyni miasta wspaniałymi miejscami do odwiedzenia, w tym na jedzeniu i piciu, sztuce, kulturze i muzeach oraz życiu nocnym i imprezach.

W sumie na liście znalazły się 53 miasta świata. Nie ma wśród nich żadnego z Polski.

"Miasto zajęło wysokie miejsce we wszystkich kategoriach, plasując się na szczycie globalnej listy jako najpiękniejsze i najbardziej przyjazne dla pieszych miasto na świecie" - mówi Will Gleason z portalu Time Out, cytowany przez Forbesa. "Edynburg jest również bardzo lubiany jako wspaniałe miejsce do spacerów wśród przyrody i z wieloma propozycjami ekscytującego spędzenia czasu".

W porównaniu z ubiegłoroczną listą Time Out, kiedy to w pierwszej piątce znalazły się San Francisco, Amsterdam, Manchester, Kopenhaga i Nowy Jork, zaszły duże zmiany. Według Gleasona lista z 2021 roku sprawdzała jak miasta poradziły sobie z pandemią, kładąc nacisk na więzi społeczne i inicjatywy środowiskowe.

"Wyniki pokazały, że duch wspólnoty był większy niż kiedykolwiek, a ludzie wspierali się nawzajem, jak również lokalne firmy i inicjatywy".

Duży spadek o 15 miejsc w stosunku do ubiegłego roku zanotował Nowy Jork. Teraz jest na 20 miejscu, był na 5. Według Gleasona tylko 23 proc. respondentów stwierdziło, że jest to przyjazne miasto, 93 proc. uznało je za drogie, a 61 proc. stwierdziło, że nie jest relaksujące. Nowy Jork utrzymał się w pierwszej dwudziestce, bo został uznany za miasto numer jeden na liście pod względem odporności, a także numer trzy pod względem sztuki, kultury i muzeów. Został również uznany za miejsce numer jeden, do którego ludzie wybraliby się, gdyby mogli przenieść się do dowolnego innego miasta.

20 najlepszych miast świata w 2022 roku według Time Out





Edynburg, Szkocja

(fot. pixabay/Eduardo Vieira)

Miasto zajmuje wysokie miejsce we wszystkich rankingach i jest najpiękniejszym miastem na świecie (według 95 proc. mieszkańców), a także miastem, po którym można chodzić (według 93 proc.) - to idealne połączenie dla turystów, którzy chcą odkrywać zabytki, architekturę i malownicze miejsca na piechotę. .

Chicago, USA

(Fot.pixabay/David Mark)

Można tu spróbować światowej klasy posiłków, od restauracji z wyższej półki po znakomite rodzinne jadłodajnie, bawić się do czwartej nad ranem w historycznych klubach, spędzić dzień na wygrzewaniu się w słońcu nad jeziorem Michigan, zobaczyć ikoniczne dzieła sztuki, czy po prostu powłóczyć się po różnych dzielnicach - wszystko to sprawia, że miasto staje się coraz bardziej popularne wśród turystów.

Medellín, Kolumbia

(fot. pixabay/Simon)

Dla tych, którzy szukają dobrej zabawy, Medellín w Kolumbii jest miejscem, które należy odwiedzić w tym roku. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu jedzenia i picia (97 proc.) oraz życia nocnego (90 proc.), a także pierwsze miejsce pod względem ducha społeczności (94 proc.). W całym mieście powstają butikowe hotele o wyrazistym designie, prezentujące imponujące kolumbijskie rzemiosło.

Glasgow, Szkocja

(fot. Stinglehammer, CC BY-SA 4.0/ wikipedia)

Glasgow jest w tym roku najbardziej przyjaznym miastem na świecie (78 proc. mieszkańców zgadza się z tym stwierdzeniem). Jest również drugim najbardziej przystępnym cenowo miastem (87 proc. twierdzi, że nie było drogie).

Amsterdam, Holandia

(fot.pixabay/Siggy Nowak)

To miasto, w którym najłatwiej jest wyrazić, kim się jest (według 89 proc. mieszkańców) i które jest drugim najbardziej postępowym miastem na świecie. 100 proc. mieszkańców twierdzi, że łatwo jest poruszać się tam rowerem.

Praga, Republika Czeska

(fot.pixabay/Jan Blanicky)

To jedno z najpiękniejszych miast na świecie (w skali globalnej zajmuje trzecie miejsce). 90 proc. mieszkańców uważa, że ich miasto jest piękne, a 96 proc. twierdzi, że łatwo się tu poruszać środkami transportu publicznego - to dwa czynniki, które składają się na atrakcyjny styl życia i idealny city break.

Marrakesz, Maroko

(fot. Arnaud 25, CC BY-SA 3.0/wikipedia)

Marrakesz przoduje w rankingach jako miasto, w którym najłatwiej nawiązać kontakt z ludźmi (według 69 proc. mieszkańców). Dla tych, którzy chcą się tylko zaprzyjaźnić lub poznać ciekawych ludzi, Marrakesz nadal jest na pierwszym miejscu - zajmuje drugie miejsce pod względem nawiązywania nowych znajomości i pierwsze pod względem poznawania sąsiadów.

Berlin, Niemcy

(fot. flickr)

Według opinii mieszkańców, Berlin jest idealnym miejscem na tegoroczny urlop. Zajmuje drugie miejsce pod względem "różnorodności rzeczy do zrobienia" i jest miastem najrzadziej opisywanym przez mieszkańców jako drogie. Berlińczycy są również zakochani w swoim systemie transportu publicznego; 97 proc. z nich chwali go, co było najwyższym wynikiem spośród wszystkich badanych miast.

Montreal, Kanada

(fot. flickr)



Montreal jest miastem z doskonałą bazą gastronomiczną (93 proc. twierdzi, że łatwo jest znaleźć świetny posiłek), wspaniałą sztuką i muzeami (82 proc. uważa, że zawsze jest tam coś dobrego), z możliwością relaksu i podziwiania terenów zielonych i przyrody (80 proc. uważa, że łatwo jest wybrać się na spacer).

Kopenhaga, Dania

(fot. flickr)

Zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem zrównoważonego rozwoju (75 proc. osób chwaliło ją), możliwości poruszania się pieszo (86 proc. mieszkańców wskazało na to) i łatwości poruszania się rowerem (97 proc.). Miasto poważnie potraktowało również swoje szlaki wodne - ma w ofercie rowery wodne, pływające sauny, jacuzzi, a nawet bary dla kajakarzy.

Kolejne miejsca w pierwszej dwudziestce zajęły: Kapsztad (RPA), Madryt (Hiszpania), Manchester (Anglia), Mumbaj (Indie), Melbourne (Australia), Tajpej (Tajwan), Londyn (Anglia), Porto (Portugalia), Lyon (Francja) i Nowy Jork (USA).