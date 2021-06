Brakuje rachmistrzów do spisu, a do spisania czekają miliony

Na razie spis powszechny objął nieco ponad 30 proc. Polaków. Wiele wskazuje na to, że spisowe statystyki będą najbardziej dynamicznie rosnąć we wrześniu.

Miasta w całej Polsce masowo organizują uzupełniające nabory na rachmistrzów spisowych. Raptem kilka miesięcy po tym, jak zamknęły nabory na listy podstawowe i rezerwowe.

Tymczasem podstawa prawna pozyskiwania przez GUS od osób dokonujących samospisu internetowego ich numeru PESEL wzbudziła zainteresowanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zbliża się do półmetka. Do tej pory - jak przekazała nam Karolina Banaszek, rzeczniczka Głównego Urzędu Statystycznego – spisało się (bądź zostało spisanych) ponad 11,7 mln Polaków, co stanowi nieco ponad 30 proc. tych, którzy powinni dopełnić tego obowiązku. Tempo nie jest zatem zawrotne, a zbliżające się wakacje raczej nie będą zachęcać do pamiętania o realizacji ustawowe obowiązku, choć jak na początku spisu przypominali urzędnicy GUS, doświadczenia z zeszłorocznego spisu rolnego pokazują, że najwięcej osób zostawia tą sprawę na koniec. Jeśli reguła ta potwierdzi się także w tym przypadku, to spisowe statystyki powinny najbardziej urosnąć we wrześniu.

Nie pomogły listy rezerwowe, trzeba organizować nowe nabory

Przez pierwszy miesiąc trwania spisu (tj. od 1 kwietnia) jedyną możliwością spisania się był internetowy formularz umieszczony na stronie GUS-u. Od 4 maja do akcji ruszyli także rachmistrzowie, którzy telefonicznie kontaktują się z mieszkańcami Polski (osobiste wizyty, jak zapowiedział prezes GUS, zaczną się najwcześniej we wrześniu, czyli w ostatnim miesiącu trwania spisu). Tyle, że z rachmistrzami zaczyna być problem. Choć w lutym, po wydłużonym o tydzień naborze, udało się skompletować (zwykle z zapasem) wystarczającą liczbę kandydatów na rachmistrzów, to w ostatnich dniach z miast zaczynają spływać informacje o uruchamianych właśnie dodatkowych naborach na rachmistrzów.

Z początkiem czerwca taki nabór przeprowadzono w Radomsku czy Dębicy, od wtorku (15 czerwca) rekrutacja ruszyła w Częstochowie, Łodzi, Starogardzie Gdańskim, czy Sławkowie, zaś od środy (16 czerwca) w Bytomiu. Dodatkowe nabory na rachmistrzów trwają także w Iwoniczu – Zdroju i Ustrzykach Dolnych (do 18 czerwca), Gliwicach (do 21 czerwca), Opolu (do 21 czerwca), Gdańsku i Katowicach (do 25 czerwca). Urzędnicy z tamtejszych ratuszy tłumaczą, że dodatkowy nabór stał się koniecznością w związku z rezygnacją części osób, które w lutym zarejestrowały się jako kandydaci na rachmistrzów. Ubytki te są na tyle znaczące, że liczba czynnych rachmistrzów spisowych spadła poniżej rekomendowanego poziomu. W Bytomiu przy spisie powinno pracować 68 rachmistrzów, ale 9 zrezygnowało. W Częstochowie – jak nam przekazał rzecznik tamtejszego ratusza - zrezygnowały aż 53 osoby ze 128, jakie w sumie zapisały na listę podstawową i rezerwową (z rezerwy zrezygnowali prawie wszyscy). Znalezienie następców leży w gestii lokalnych ratuszów, rola GUS-u sprowadza się jedynie do przeszkolenia ich do zadania, jakie ich czeka.