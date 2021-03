Branża eventowa czeka na odmrożenie. "Najgorsza jest niepewność"

Podobnie jak Grabowska uważa, że najgorsza w obecnej sytuacji jest niewiedza na temat przyszłości i rządowych planów związanych z luzowaniem obostrzeń.

- Nie mamy tego horyzontu, nie znamy planu odmrożeń. W tej sytuacji pozostają dwie opcje: siedzieć i czekać lub coś robić. My postanowiliśmy adaptować się do sytuacji, by utrzymać załogę i by obiekt przetrwał ten trudny czas. Naszym modus operandi stało się stworzenie nowej strategii, która jest odzwierciedleniem nowych umiejętności pracowników i funkcjonalności obiektu - powiedziała Fanderowska.

To, jak wyjaśniała, wymagało nowego spojrzenia na doskonale znana już przestrzeń.

- Uruchomiliśmy funkcjonalności w obszarach dotychczas niewykorzystywanych. Udostępniamy obiekt na potrzeby reklam, filmów, sesji zdjęciowych. Przeszliśmy wewnętrzną transformację, postawiliśmy na relacje z otoczeniem, odbiorcami, kontrahentami. Weszliśmy w partnerstwo, stworzyliśmy studio wirtualne, uruchomiliśmy Play Kraków - pierwszą wirtualną platformę do streamingu i to nas trzyma, dzięki temu funkcjonujemy. Traktujemy to jako kanał sprzedażowy dla kontrahentów - mówiła Fanderowska.

Jak stwierdziła, ICE Kraków dostosował się do sytuacji, ale brak perspektyw jest paraliżujący.

- Wiem już, że na ten rok mam 68 wydarzeń mniej, a nie skończył się jeszcze pierwszy kwartał. Pod znakiem zapytania stoi kolejne 70 wydarzeń kongresowych. Ta niepewność, przed którą stoją też nasi partnerzy, jest w obecnej chwili największym kłopotem - przyznała.