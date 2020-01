Brexit to nie koniec świata. Prezydent Łodzi: u nas czeka kilka tysięcy miejsc pracy

O północy czasu polskiego, czyli z 31 stycznia na 1 lutego Wielka Brytania oficjalnie opuści Unię Europejską. Mieszkający od dłuższego czasu na wyspach Polacy, obawiają się co przyniesie przyszłość. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zachęca ich do powrotu (szczególnie łodzian) i osiedlenia się właśnie w tym mieście, podkreślając, że odkąd wyjechali mocno zmieniło się na lepsze.

Hanna Zdanowska opublikowała komentarz na temat Brexitu na swoim profilu facebookowym. Zwróciła się do "łodzian mieszkających w Londynie, Liverpoolu, Manchesterze i w całej Wielkiej Brytanii".

- Anglicy odwrócili się od Europy, dali sygnał, że nie chcą dalszej integracji, że nie wszyscy są tam mile widziani. Skutki tej decyzji są dziś trudne do przewidzenia - napisała na Facebooku. - Kochani, nigdzie nie będzie Wam tak dobrze jak w domu. Być może zarobicie mniej, ale będziecie u siebie, będziecie mieli więcej czasu dla swoich najbliższych. Chcę, żebyście wiedzieli, że w każdej chwili możecie wrócić - zakomunikowała.

Prezydent Łodzi zwróciła uwagę, że odkąd wyjechali z kraju, zarządzane przez nią miasto bardzo się zmieniło.

- Dziś czeka tu na Was kilka tysięcy miejsc pracy. Nie tylko dla informatyków, ale w wielu innych branżach, także w produkcji. Wiele firm otwiera lub przenosi swoje oddziały do Łodzi i cały czas powstają u nas nowe biurowce, parki przemysłowe, centra logistyczne i handlowe - wymieniła Zdanowska. - To także idealne miejsce, by wykorzystując kapitał i doświadczenie zdobyte podczas wyjazdu, otworzyć tu swój własny biznes. Do Warszawy autostradą czy pociągiem jedzie się teraz niewiele ponad godzinę. Wokół nowego dworca Fabrycznego budujemy całkiem nową dzielnicę biznesową tzw. Nowe Centrum Łodzi i, choć trudno w to uwierzyć, właśnie ruszyła budowa łódzkiego metra - przypomniała.

Argumentem za powrotem do Łodzi ma być też zdaniem prezydent fakt, że obecnie buduje się tu najwięcej mieszkań od lat, a ceny w dalszym ciągu są niższe niż w innych miastach. Chodzi nie tylko o zakup, ale też o wynajem.

- Łódź pięknieje. Rewitalizujemy całe centrum miasta, Piotrkowska znów jest najbardziej rozbawioną ulicą w Polsce, miasto jest pełne atrakcji, powstało wiele nowych miejsc, gdzie można spędzać czas z dziećmi, rodziną i znajomymi. Kochani, decyzja zależy oczywiście od Was, zrobicie tak, jak dla Was najlepiej, ale my tu wszyscy na Was czekamy. Wracajcie - zaapelowała.