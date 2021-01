Ci prezydenci miast "rządzą" w mediach społecznościowych

Prezentowane dane pokazują jednak, że rządzenie dużym miastem nie zawsze oznacza proporcjonalny zasięg w mediach społecznościowych, szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę właśnie liczbę mieszkańców miasta, a zatem bezpośrednich adresatów działań włodarza.

Często jest to zależne od zaangażowania danego urzędu w promocję oraz komunikację.

- Media społecznościowe są bardzo dobrym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Ale tylko wtedy, kiedy sprawnie się je prowadzi: posty są odpowiednio przygotowane pod względem treści i wizualnym, komunikaty ukazują się często, a wszystko jest spójne wizerunkowo. I tu ponownie dotykamy problemu przygotowania, planowania i wdrażania marki osobistej, ale także kwestii promocji JST. Praca czy dokonania same się nie obronią, a niezbędnym elementem całego procesu pozostaje odpowiednie komunikowanie na ten temat - tłumaczy dr Maria Buszman.

Bez Facebooka się nie da, ale zajmuje to dużo czasu

Marek Materek, prezydent Starachowic, nie krył zaskoczenia, że jego zasięg w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem liczby mieszkańców, można porównywać do wyniku prezydent niemal 10-krotnie większego Gdańska. Jego zdaniem prezydenci nie powinni poczuwać się do obowiązku aktywności w social mediach, ale uważa także, że praktyce ułatwia to rządzenie miastem.

- Założyłem profil na Facebooku, gdyż uznałem, że dzięki temu mogę szybciej trafiać do ludzi oraz że mieszkańcy mogą szybciej trafiać do mnie. Wysyłają mi za tym pośrednictwem np. zdjęcia i proszą o interwencję. Zwracają się - moim zdaniem - z takimi sprawami, z którymi nigdy nie zgłosiliby się do urzędu - mówi Marek Materek.

W zdecydowanej czołówce naszego rankingu znajduje się także m.in. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Jak zaznacza w rozmowie z PortalSamorzadowy, media społecznościowe są tak powszechnymi narzędziami, że ciężko wyobrazić sobie prezydenta miasta, który by nie był aktywny na tym polu.

- Już kilka lat temu, kiedy w gronie samorządowców rozmawialiśmy, jak efektywniej korzystać z social mediów, sam zasugerowałem, że przyjdą czasy, w których będziemy się zastanawiać, jak od nich "uciec". Chodziło mi to, że m.in. dzięki rozwojowi elektroniki, media społecznościowe są z nami zawsze, nawet podczas urlopu. Ciężko od nich odpocząć - uważa prezydent Sosnowca.

Arkadiusz Chęciński ma rację, że wśród prezydentów polskich miast nie ma ani jednego, który byłby całkowicie poza mediami społecznościowymi. Ale...

Oficjalnego konta w portalu Facebook nie ma Piotr Przytocki, prezydent Krosna. Ma jednak prywatne konto w tym portalu, na którym zachowuje kontakt z ponad 2 tys. "znajomych".

Oficjalnego konta na Facebooku nie ma także Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, też jest jednak aktywny na społecznościowym gruncie (Twitter). Ciekawym przykładem może być także Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, który nazbierał więcej "znajomych" na prywatnym profilu niż obserwującym jego oficjalne konto.

Oto tabela z danymi dotyczącymi prezydentów dużych polskich miast.

Zasięg prezydentów polskich miast w mediach społecznościowych (oprac. PortalSamorzadowy.pl)

Wracając do założeń rankingu, dziwić może niska pozycja na liście takich samorządowych potęg, jak Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Marcin Krupa, prezydent Katowic czy Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Więcej nie znaczy lepiej

Choć w naszym rankingu wzięto pod uwagę dwie platformy społecznościowe, nie znaczy to, że prezydenci polskich miast nie wykazują aktywności w innych. Tysiące obserwujących na Instagramie mają chociażby Rafał Trzaskowski czy Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Nie znaczy to jednak, że tym przykładem powinni iść pozostali włodarze miast.

- Jeżeli prezydent chce być dostępny w mediach społecznościowych, powinien tam być na 100 proc. I w taki sposób, by mieszkańcy naprawdę mogli się z nim kontaktować. Obsługa podobnych portali kosztuje jednak czas - zauważa Arkadiusz Chęciński. I zaznacza: - Na pewno będziemy obserwować media społecznościowe i wybierać te kanały komunikacyjne, które są najpopularniejsze wśród mieszkańców. Chodzi ostatecznie o jakość tego kontaktu a nie liczbę kanałów.

Tłumaczy także, że sam prowadzi swe profile w mediach społecznościowych, z niewielką pomocą urzędników. Chodzi jednak o takie działania. jak przeglądanie komentarzy pod postami i usuwanie tych wulgarnych, jak również o samą moderację postów. Swoje konto na Facebooku sam prowadzi także Marek Materek.

- To zajmuje dużo czasu i zdarza się, że mieszkańcy dziwią się, otrzymując ode mnie wiadomość w środku nocy. Myślę, że gdybym zarządzał kilkusettysięcznym miastem, zdecydowałbym się na uruchomienie dodatkowych platform komunikacyjnych, w których prowadzeniu na pewno pomagaliby mi urzędnicy - mówi prezydent Starachowic.

Dodaje także, że rozważa zamknięcie swego profilu na Twitterze. Tłumaczy, że zasadzie, że prowadzi się aktywność w social mediach samodzielnie, po prostu nie starcza już na to czasu.