Do tych miejsc wrócą najchętniej mieszkańcy miast po zniesieniu obostrzeń

Łodzianie chcą powrotu do Manufaktury i Pałacu Poznańskiego. Mieszkańcy Torunia oprócz Starego Miasta tęsknią za wizytami na stadionie żużlowym, wrocławianie i warszawianie chętnie wybraliby się do zoo. Mieszkańcy wszystkich dużych miast tęsknią za wizytami na rynkach i starówkach pełnych gwaru i otwartych restauracji.

W obszarze emocji najmniej Polakom brakuje gwaru w pracy, a najbardziej poczucia bezpieczeństwa i odwiedzin u kogoś w domu.

20 procent Polaków tęskni do swobodnej celebracji wydarzeń religijnych, zaś 44 proc. badanych chce swobodnego korzystania z galerii handlowych.

Jak wynika z ankiety nowym sposobem spędzania czasu w dobie pandemii stało się spacerowanie.

O chodzeniu bez maseczek marzy aż 81 procent Polek i 70 procent Polaków. Również więcej kobiet (71 proc.) chce powrotu do osobistych wizyt lekarskich oraz do nauki stacjonarnej w szkole i na uczelni (18 proc.) – wynika z badania zleconego przez Jakdojade aplikację i serwis służący do planowania podróży komunikacją miejską.

Chcemy chodzić na mecze, do galerii i do kościoła

Takich różnic badanie wskazuje więcej - mężczyźni chętniej wróciliby do udziału w meczach i wydarzeniach sportowych, kobiety zaś w festiwalach, koncertach i targach gastronomicznych. 20 procent Polaków tęskni do swobodnej celebracji wydarzeń religijnych, zaś 44 proc. badanych chce swobodnego korzystania z galerii handlowych. Co ciekawe, tylko 7 proc. mówi powrocie do biura i pracy stacjonarnej.

Znaczenie mają także drobne gesty - do podawania ręki na przywitanie tęskni 41 proc. respondentów, a do uśmiechania się do przechodniów aż 33 proc. Nie dziwi fakt, że osobom po 65 roku życia najbardziej ze wszystkich badanych brakuje przytulania bliskich. To właśnie ta grupa przez większość pandemii była najbardziej zagrożona i tym samym odizolowana od bliskich.

Polacy chcą wrócić na starówki i rynki

W badaniu zapytano również, do których miejsc najbardziej chcą wrócić mieszkańcy największych polskich miast. Najczęściej wskazywano starówki, rynki i okolice, czyli miejsca, które przed pandemią tętniły życiem

Co drugi mieszkaniec Warszawy najchętniej wróci do czasu spędzanego na Starówce (53 proc.), a co trzeci na Bulwary Wiślane (38 proc.). Poza tym warszawiacy deklarują chęć powrotu na Nowy Świat (30 proc.) i do Zoo (23 proc.).

Rynek Gdańska jest miejscem, do którego mieszkańcy Trójmiasta chcą najbardziej wrócić (52 proc.). Zaraz po Rynku, mieszkańcy wskazali Zoo (37 proc), Długi Targ (23 proc.) i Aquapark w Sopocie (21 proc.).

Połowa mieszkańców Łodzi deklaruje powrót do Manufaktury i Pałacu Poznańskiego. Miejscami, do których łodzianie chcą wracać są także OFF Piotrkowska (29 proc.) i Las Łagiewnicki (28 proc.).

Aż 64 proc. mieszkańców Lublina najbardziej chce wrócić na Stare Miasto. Na drugim miejscu znalazł się Ogród Botaniczny (37 proc.), a za nim Aqua Lublin (27 proc.).

Mieszkańcy Torunia chcą wracać głównie do dwóch miejsc: Starego Miasta (64 proc.) oraz bulwarów z barkami nad Wisłą (53 proc.). Widać, że to miasto zagorzałych kibiców, ponieważ na kolejnych miejscach znalazły się Motoarena oraz Arena Toruń (obie po 20 proc.).

Wały Chrobrego (50 proc.) i Bulwary Szczecińskie (46 proc.), to miejsca do których chcą wrócić mieszkańcy Szczecina. Poza pięknymi widokami, szczecinianie wskazali także stadion Pogoni (23 proc.) i Filharmonię (22 proc.).

Podobnie jak w wielu innych miastach, wrocławianie najchętniej wrócą na Rynek i jego okolice (47 proc.). W drugiej kolejności najczęściej wymieniano aquapark (36 proc.), a potem Zoo (29 proc.).

Jak wynika z ankiety nowym sposobem spędzania czasu w dobie pandemii stało się spacerowanie. Jedna czwarta ankietowanych deklaruje, że częściej niż przed pandemią chodzi pieszo lub spaceruje. Po zniesieniu ograniczeń Polacy chcą utrzymać ten trend: mieć większy kontakt z naturą, spędzać więcej czasu na powietrzu i prowadzić zdrowy tryb życia, jedna trzecia z nich deklaruje także chęć powrotu do siłowni.