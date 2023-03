Największe autorytety świata nauki spotkają się w Katowicach

Katowice jako pierwsze w historii miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zostały uhonorowane tytułem Europejskiego Miasta Nauki - to nie tylko prestiżowe wyróżnienie. To zobowiązanie, które na stałe wpisze się w funkcjonowanie miasta.

Mające się odbyć w 2024 roku w Katowicach EuroScience Open Forum będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń naukowych na świecie.

Katowice jako Europejskie Miasto Nauki będą jednym z głównych tematów sesji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w kwietniu odbędzie się w Katowicach.

- Nasze doświadczenie uczy, że sięgając po prestiżowe nagrody czy tytuły, potrafimy wykorzystać potencjał, który drzemie w nas, mieszkańcach, ale też w miejskiej przestrzeni - przekonuje Marcin Krupa, prezydent Katowic

Rozwiązanie problemów lokalnych, takich jak poprzemysłowy charakter miasta, zdewastowane środowisko czy rozproszona kultura studencka - to tylko niektóre ze zobowiązań, jakie przyjęły na siebie Katowice, zostając Europejskim Miastem Nauki.

Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest co dwa lata. Stolica aglomeracji śląskiej jest pierwszym w historii miastem w Europie Środkowo-Wschodniej, które go otrzymało. Wcześniej zdobyły go m.in. Sztokholm, Barcelona, Turyn, Tuluza czy Lejda. To prestiżowe wyróżnienie oznacza, że to właśnie Katowice w 2024 roku powitają u siebie największe autorytety świata nauki - wszystko za sprawą konferencji EuroScience Open Forum. Wydarzenia odbywa się co dwa lata i jest w pełni poświęcone kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom.

- Pozwoli to nie tylko na pokazanie naszego potencjału Europie, ale także na rozwinięcie potencjału - przekonuje rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Grzegorz Juras.

To wielka szansa nie tylko dla świata nauki, ale i dla samego miasta. Tytuł gwarantuje promocję Katowic na całym świecie.

- Katowice to miasto ambitne. Nasze doświadczenie uczy, że sięgając po prestiżowe nagrody czy tytuły, potrafimy wykorzystać potencjał, który drzemie w nas, mieszkańcach, ale też w miejskiej przestrzeni. I właśnie przyznawane miastu tytuły są często dla nas siłą, która prowadzi do dalszego rozwoju i pomaga zdobywać to, co niedawno wydawało się poza zasięgiem. Mieliśmy okazję przekonać się o tym ponad dekadę temu, kiedy wraz z innymi miastami walczyliśmy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Społeczne przebudzenie, którego wówczas doświadczyliśmy, trwa do dzisiaj, przynosząc nadal znakomite owoce w wielu dziedzinach. Tamten zryw z pewnością pomógł nam też kilka lat później w staraniach o tytuł miasta UNESCO w dziedzinie muzyki, do dzisiaj z dumą nosimy to miano - tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa.

Katowice jako pierwsze w historii miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zostały uhonorowane tytułem Europejskiego Miasta Nauki (Fot. Śląski Festiwal Nauki)

Euro Science Open Forum w Katowicach już w 2024 roku

W stolicy aglomeracji śląskiej rozwój nauki ma wyjątkowe znaczenie. Zdaniem rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka, reprezentującego środowisko akademickie w procesie przyznawania tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku, bez wysokiej klasy infrastruktury badawczej nie przyciągniemy do Katowic wybitnych naukowców z Polski i świata i nie uda nam się zatrzymać najzdolniejszej młodzieży w województwie, a to elementy niezbędne, by po wielowiekowej eksploatacji regionu na nowo odbudować jego gospodarkę i środowisko naturalne. Mające się odbyć w 2024 roku w Katowicach EuroScience Open Forum będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń naukowych na świecie.

- Tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024, który z radością przyjęliśmy, jest dla nas szczególnym potwierdzeniem tego, że kierunek naszych działań jest właściwy i że zasoby, którymi dysponują Katowice, wykorzystujemy efektywnie. To również dostrzeżenie przez decydujących o przyznaniu tytułu wysiłku lokalnego środowiska naukowego, a także naszego dziedzictwa, na które składają się wybitne osiągnięcia, nazwiska znamienitych badaczy, a nawet noblistów. Jestem przekonany, że działania, zarówno te już zrealizowane, jak i te będące dopiero w planach, sprawią, że otrzymany tytuł wypełni się treścią, a to przyniesie wymierne korzyści dla nas wszystkich, nie tylko uczących się czy studiujących, ale także zawodowo związanych ze środowiskiem naukowym i mieszkańców Katowic - tłumaczy Marcin Krupa.

Mające się odbyć w 2024 roku w Katowicach EuroScience Open Forum będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń naukowych na świcie. (Fot. Pixabay)

Europejską stolicę nauki stworzy konsorcjum uczelni

Kandydaturę Katowic wspierały wszystkie najważniejsze uczelnie wyższe województwa śląskiego. Pod uchwalą powołującą konsorcjum, które jest jednocześnie zapleczem naukowym i dydaktycznym dla europejskiej stolicy kultury, podpis złożyło siedmiu rektorów reprezentujących uczelnie. Są wśród nich: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

- W Katowicach działają największe i najstarsze uczelnie na Śląsku, które kształcą specjalistów najwyższej klasy we wszystkich dziedzinach. Katowice to dynamicznie rozwijająca się stolica Górnego Śląska, która zmieniła się z ośrodka przemysłu ciężkiego z kopalniami i hutami w miasto wspierające ekologię i jakość życia jego mieszkańców. To nowy etap przemiany Katowic w kierunku zaawansowanych technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju - przekonuje prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

