Nauczyciele za szewcami, radni w ogonie stawki. Jeszcze słabiej oceniamy ministrów i posłów

Polacy największym poważaniem darzą strażaków oraz przedstawicieli zawodów medycznych, najniższym twórców internetowych i polityków. Słabo wypadają także radni gminni. Powodów do zadowolenia nie mają też nauczyciele. Wyżej od nich w "Ranking prestiżu zawodów" oceniono pracę... szewca.

Wysoko oceniają górników, inżynierów i specjalistów IT.

Na przeciwnym biegunie znajdują się zawody i specjalizacje, takie jak influencer, youtuber czy działacz partii politycznej. Słabo wypadają też gminni radni.

Polacy ponownie zdecydowali. Ranking prestiżu zawodów, obejmujący blisko 40 kategorii, realizowany od trzech lat przez instytut badawczy SW Research, pokazuje pewną stabilność nie tylko w czołówce najbardziej poważanych profesji, ale również wśród specjalności zamykających zestawienie.

- Polacy są konsekwentni również w negatywnych uczuciach, o czym świadczy niska od lat pozycja twórców internetowych oraz polityków. Okazuje się, że sama popularność, częsta obecność w mediach, marketingowa kreatywność czy krasomówstwo nie przyczyniają się, zdaniem Polaków, do tworzenia dobra społecznego w takim samym stopniu, co ratowanie zdrowia i życia - komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

Kto nas leczy i ratuje, tego Polak mocno szanuje

W roku 2023, podobnie jak w latach ubiegłych, podium zdominowane jest przez dwa zawody: strażaka oraz ratownika medycznego. Pierwszy z nich poważany jest przez 84 proc. Polaków, drugi przez 83 proc. Trzecie miejsce od lat jest obszarem rywalizacji między zawodem pielęgniarki i lekarza, jednak w 2023 roku wyżej są pielęgniarki - z wynikiem 75 proc.

Pozostałe miejsca w czołówce zawodów cieszących się społecznym uznaniem zajmują kolejno: lekarze (74 proc.), profesorowie wyższych uczelni (69 proc.), farmaceuci (68 proc.), górnicy (62 proc.) oraz inżynierowie (60 proc.). "Top 10" rankingu zamykają specjaliści IT (z wynikiem 58,9 proc.), a także szewcy (58,5 proc.).

W roku 2023, podobnie jak w latach ubiegłych, podium zdominowane jest przez dwa zawody: strażaka oraz ratownika medycznego (źródło: SW Research)

Zarówno najbardziej, jak i najmniej poważane zawody utrzymały swoje zeszłoroczne pozycje. Co więcej, liderzy rankingu umocnili swoje miejsce, zyskując średnio 2-3 punkty procentowe społecznego poważania, względem roku 2022. Podobnie najwięksi przegrani tego zestawienia pogłębili swoje końcowe lokaty, tracąc 3-4 punkty procentowe.

Jednak w środkowej części rankingu można zaobserwować pewną dynamikę. Na znaczeniu zyskał informatyk, analityk systemów komputerowych, który z miejsca 12. w 2021 awansował obecnie na 9. pozycję. Jeszcze większy skok, choć nieco niżej - bo z 19. na 14. miejsce - odnotował zawód adwokata.

Tendencja spadkowa dotyczy natomiast zawodu robotnika wykwalifikowanego (np. tokarza, murarza), którego pozycja spada sukcesywnie od 2021 r. Wówczas zajmował on 6. pozycję, podczas gdy w 2023 r. dopiero 12.

Najbardziej drastycznie ku dołowi tabeli przesunął się za to właściciel dużej firmy, zajmując 22. pozycję - względem 2022 roku zaliczył spadek aż o 6 oczek w rankingu, to najwięcej ze wszystkich profesji. Mimo to wciąż zarówno właściciel, jak i dyrektor dużej firmy (44,5 proc.; spadek od 2022 o 3 pozycje) okazują się być bardziej społecznie poważani niż urzędnicy, którzy osiągnęli wynik zaledwie 29,1 proc. i plasują się na 27. pozycji.

Policjanci nie mają również powodu do radości. Ze wszystkich zawodów odpowiadających za nasze bezpieczeństwo oraz charakteryzujących się potrzebą szybkiego reagowania są przez Polaków oceniani najgorzej. Z wynikiem 42,3 proc. zajęli 24. miejsce w tabeli.

Zaskoczeniem może być ocena, jaką zdobyli nauczyciele (57,4 proc.). W "Rankingu prestiżu zawodów" uplasowali się tuż za szewcami, na 11. pozycji. Co ciekawe, jeszcze rok temu wykonujący ten zawód znajdowali się tak naprawdę w pierwszej dziesiątce profesji darzonych największym poważaniem. W 2023 r. spadli jednak aż o 2 miejsca w rankingu. Niezależnie od tego, ciągle znacząco odstają od znajdujących się niezmiennie od lat na 5. lokacie profesorów uniwersyteckich.

Radni trochę lepsi niż ministrowie, politycy i posłowie

Wśród dziesięciu profesji o najniższym zaufaniu znaleźli się radni gminni, których poważaniem obdarza niespełna 21 proc. respondentów. To mniej niż w przypadku pracowników call center (23,7). Na pocieszanie rajców dodajmy, że niewiele lepiej niż radnych Polacy oceniają... księży (24,6 proc.). Jeszcze mniejszym zaufaniem cieszą się ministrowie (19,9 proc.), posłowie (15,9 proc.) i politycy (14,3 proc.).

Za najmniej szanowane zawody Polacy uznali działania wykonywane typowo "internetowo". Przedostatnią pozycję zajęli youtuberzy (13,4 proc.), a na ostatniej lokacie wylądowali influencerzy (12,9 proc.). To o tyle interesujące, że z definicji są to zawody, które w dużej mierze bazują na zbudowaniu zaufania do własnej marki...

Niższym zaufaniem od rajców cieszą się ministrowie, politycy i posłowie (fot. SW Research)

Jak stwierdzają organizatorzy badania, analiza rankingu dostarcza cennych informacji nie tylko na temat samej hierarchii zawodów w społecznej percepcji, ale również jest źródłem wiedzy o aktualnych potrzebach i wartościach polskiego społeczeństwa. Mocny i stabilny wizerunek takich profesji, jak strażak, ratownik medyczny czy profesor uniwersytetu świadczą o powszechnym uznaniu dla takich cech, jak pomoc innym, odpowiedzialność społeczna oraz wyższe wykształcenie.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-27.04.2023 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 16-80 lat.

