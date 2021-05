Ogłoszono datę 11. Światowego Forum Miejskiego w Katowicach

Czytaj też: Zrównoważony rozwój miast. Kolejna edycja rankingu rozstrzygnięta

11. edycja Światowego Forum Miejskiego odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

- Aż ciężko sobie wyobrazić, że jeszcze 30 lat temu wydobywano tutaj węgiel. Dzisiaj to miejsce spotkań biznesowych, kulturalnych, mieszkańców, przyjezdnych, gości, więc mamy przykład, w jaki sposób dostosowywać miasta do zmieniającej się rzeczywistości, do oczekiwań mieszkańców. O tym samym będziemy mówić już 26 czerwca 2022 r. - mówiła wiceminister.

Jak podkreśliła, wydarzenie ma być dostępne dla osób o szczególnych potrzebach.

- Chcemy dyskutować o przyjaznej transformacji, ale również o potrzebach osób, o ich szczególnych potrzebach. Podczas 10. edycji Światowego Forum Miejskiego zadeklarowałam, że 11. edycja będzie dostępna dla wszystkich - nie tylko pod kątem tematyki spotkań i rozmów, ale także pod kątem architektonicznym, usuwania barier. Chcemy, aby szczególnie osoby z niepełnosprawnościami mogły w pełni uczestniczyć w tym wydarzeniu i w pełni korzystać z wiedzy i doświadczeń, które będą tutaj przekazywane - podkreślała Jedynak-Jarosińska.

Czytaj też: Rząd zajmie się projektem ustawy związanej z Forum Miejskim w Katowicach

Jak zapowiedziała, w organizację WUF 11 będzie zaangażowana młodzież i przedsiębiorcy. W tym celu powołano już Radę Młodych. MFiPR planuje też powołanie Rady Biznesu.

- 11. edycja WUF to nie tylko ogromna konferencja skupiająca kilkadziesiąt tysięcy osób w jednym miejscu, to również forma wymiany doświadczeń, ale to również korzyści, które przyniesie dla przedsiębiorców - szczególnie z sektora turystyki, obszaru hotelarstwa, logistyki - tak aby mogli odrodzić się po pandemii COVID-19 - oznajmiła wiceminister.

Zapięte na ostatni guzik

W organizacji obok MFiPR udział biorą też władze Katowic. Po stronie miasta znalazło się choćby zaangażowanie wolontariuszy i organizacja transportu.

- Bardzo się cieszę, że doszliśmy do etapu, w którym możemy powiedzieć, że wszystko jest zapięte niemalże na ostatni guzik. Mamy środki finansowe - to wielkie działanie pani minister i osobiste zaangażowanie w to, aby jak najszybciej powstał projekt specustawy związanej z organizacją tego wydarzenia - podobnie jak to było przy szczycie klimatycznym. Porównując przygotowania do tych dwóch imprez wyciągnęliśmy bardzo dobrą lekcje. Teraz idzie nam znacznie lepiej i aż chciałoby się powiedzieć że szukamy kolejnej wielkiej imprezy, którą ściągniemy do Polski i do Katowic - mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.