Przez Katowicami wielkie wyzwanie. Przygotowania niczym do igrzysk olimpijskich

W 2024 r. Katowice będą Europejskim Miastem Nauki. To historyczne wydarzenie, a przygotowania do jego obchodów już trwają. Nie skupią się jedynie w gmachach śląskich uczelni. - To co leży nam na sercu najbardziej to pokazanie, że nauka i edukacja wyższa mogą poprawić jakość życia w mieście - mówi Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

- Tytuł Europejskiego Miasta Nauki to przywilej, który można by porównać do organizacji igrzysk olimpijskich, które trwają cały rok. Na barkach miasta i uczelni ciąży przygotowanie obchodów całego roku świętowania nauki, pokazywania czym zajmujemy się w śląskich uczelniach, przyciągania do Katowic najlepszych naukowców i ośrodków naukowych, podejmowania debat, ale także ambitnych projektów inwestycyjnych i programowych, które powinny zostać w mieście jak najdłużej. Nie chodzi o zbudowanie roku eventów, ale o wyzwolenie energii mającej wzmocnić i rozwinąć śląską naukę - mówi Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, gość 4 Design Days.

Celem organizatorów wydarzenia jest zaprezentowanie, jak nauka może wpływać na życie mieszkańców miast i na jakość tego życia.

- Chcemy pokazać, że nauka może stać się elementem transformacji regionu, który przechodzi od modelu opartego na ciężkim przemyśle, na paliwach kopalnych w pewien nowych świat - w nowy model społeczeństwa, gospodarki i uważam, że nauka i edukacja będą najważniejszymi mechanizmami tej transformacji - uważa Koziołek.

Europejskiego Miasta Nauki to tytuł, za którym pójdzie nie tylko szereg różnego rodzaju wydarzeń i imprez, ale również inwestycji infrastrukturalnych.

- Jeszcze go nie ma, ale uważam, że potrzebny jest masterplan, bo siedem uczelni ma swoje ośrodki akademickie zbliżone do siebie - właściwie tworzymy w istocie jeden campus. Chcielibyśmy zrozumieć związki, jakie między nami istnieją, napisać nowe, stworzyć jeden mocny organizm akademicki, który by naznaczył miasto swoją obecnością, swoimi funkcjami - mówi rektor UŚ.