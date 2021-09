Mobbing w Urzędzie Stanu Cywilnego? Radni chcą kontroli PIP

Otrzymujemy niepokojące sygnały, że w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku mogło dojść do stosowania mobbingu wobec pracowników - poinformowali radni Prawa i Sprawiedliwości: Andrzej Skiba i Przemysław Majewski. Zwrócili się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę w tej sprawie.

"Od kilku tygodni jesteśmy w bieżącym kontakcie z osobami, które przedstawiają się jako pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku. Alarmują one o problemach z mobbingiem ze strony kierownictwa urzędu. Te informacje są przez nas sprawdzane. Musimy ustalić, czy te mocne zarzuty, sformułowane przez osoby podające się za pracowników USC, są prawdziwe. To bardzo delikatna kwestia, dlatego chcemy zweryfikować te doniesienia ze stanowiskiem władz miasta oraz USC" - powiedział podczas konferencji prasowej Andrzej Skiba.

Radni poinformowali, że 10 września wystosowali interpelację do władz miasta, w której zapytali o sytuację w USC. Chcieli się dowiedzieć m.in., czy w urzędzie planowane jest wszczęcie postępowania antymobbingowego w związku z przeprowadzonym audytem psychologicznym i jaki był powód, dla którego ten audyt został wszczęty. Radni pytali też, jakie działania podjęły władze miasta po sporządzonym audycie.

"Zadaliśmy 13 konkretnych pytań. Niestety, odpowiedź, którą wczoraj otrzymaliśmy jest krótsza niż nasza interpelacja, a część z odpowiedzi to lakoniczne +tak+, +nie+. Dostaliśmy szczątkowe informacje. Uważamy, że nie można na podstawie takich odpowiedzi odrzucić podejrzenia mobbingu" - powiedział Przemysław Majewski.

Działacze PiS zwrócili się też do kierownictwa USC celem umówienia spotkania, aby osobiście zweryfikować sytuacje w urzędzie. "Z maila, który otrzymaliśmy wczoraj od pani kierownik, dowiedzieliśmy się tylko, że w sprawie anonimowych donosów pracowników prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Zabrakło odpowiedzi na pytanie o możliwość spotkania" - przekazał Andrzej Skiba.

Radni skierowali wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w USC w zakresie możliwości występowania zjawiska mobbingu opisanego artykule 94[3] par. 2 Kodeksu Pracy.

"Podejrzenia i zarzuty są poważne. Jako radni nie jesteśmy jednak od wydawania wyroków, my pytamy i oczekujemy odpowiedzi. Ze strony władz miasta i USC tego nie otrzymaliśmy, dlatego liczymy, że taka instytucja jak PIP je dostanie" - zaznaczył Majewski.

Do sprawy odniosła się sekretarz Gdańska Danuta Janczarek. W przesłanym PAP oświadczeniu podkreśliła, że w gdańskim urzędzie miejskim obowiązuje wewnętrzna polityka przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Wyjaśniła, że od 2011 r. pracownicy cyklicznie odbywają obowiązkowe szkolenie w tym zakresie.

"Pracownicy znają urzędową procedurę antymobbingową, która jest oparta o przepisy prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrzne regulaminy. Jednym z przykładów na to jest sytuacja z 2020 roku. Po sygnałach o m.in. zbyt wielu obowiązkach i trudnych warunkach pracy został przeprowadzony audyt, który potwierdził konieczność wzmocnienia zespołu o 6 osób i przeniesienia USC do nowej siedziby we Wrzeszczu, co już nastąpiło" - przekazała Janczarek.

Poinformowała też, że "w związku z ostatnimi anonimami ponownie została uruchomiona odpowiednia procedura". "Wszystkie doniesienia są szczegółowo omawiane podczas indywidualnych spotkań z pracownikami. Rozmowy przeprowadza dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji w obecności psychologa. O wynikach zostanie poinformowany zespół USC" - dodała.