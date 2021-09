Radni przed czwartą falą. Trochę zdalnie, trochę na żywo

Prowadzenie zdalnych obrad w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii umożliwiły organom stanowiącym JST przepisy z marca 2020 r.

Coraz więcej z nich wraca jednak do przedpandemicznego trybu posiedzeń. Odwrót od zdalnych obrad widać zwłaszcza w sejmikach.

Lista obradujących na żywo gremiów w samorządach może się wydłużyć, choć równie możliwy jest powrót do trybu zdalnego. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej.

„Sesja sejmiku – po raz pierwszy od dawna stacjonarnie” – anonsowało kilka dni temu w wysłanym do mediów komunikacie biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego, informując o przebiegu sierpniowej sesji. Nie był to pierwszy sejmik, który powrócił do stacjonarnych obrad.

Spotkania po 16 miesiącach

Na Podkarpaciu i Podlasiu ostatnia sesja w trybie zdalnym odbyła się pod koniec maja. W Małopolsce jeszcze 17 i 19 sierpnia obrady toczyły się zdalnie, ale już 30 sierpnia radni pojawili się na sali sejmiku osobiście. Na żywo radzą już także sejmiki w województwie pomorskim, lubuskim, lubelskim czy świętokrzyskim.

– Co nie przesądza, że w przypadku zwiększenia liczby zachorowań lub wprowadzenia obostrzeń w organizacji spotkań, kolejne obrady sejmiku nie zostaną przeprowadzane w trybie zdalnym – zastrzega Monika Michalska z gabinetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodaje przewodniczący sejmiku, każdorazowo przed zwołaniem sesji podejmuje decyzję o trybie obradowania z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

- Na dziś zakładamy, że posiedzenie wrześniowe odbędzie się z bezpośrednim udziałem radnych, jednak obserwujemy uważnie sytuację sanitarno-epidemiczną i będziemy reagować na bieżąco na jej rozwój. Mamy przygotowane narzędzia informatyczne niezbędne, by - gdyby zaszła taka konieczność - wrócić do zdalnego trybu prowadzenia sesji – wyjaśnia Andrzej Mazur, dyrektora kancelarii sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego (tamtejszy sejmik od 8 kwietnia 2020 r. do 28 czerwca 2021 r. obradował w trybie zdalnym, wyjątkiem były dwie sesje uroczyste, zaś powrót do obrad na żywo nastąpił w sierpniu tego roku).

W podobnym trybie działają również przewodniczący innych sejmików. I bywa, że na podstawie tej analizy dochodzą do zgoła innych wniosków. W województwie zachodniopomorskim – jak usłyszeliśmy w biurze prasowym tamtejszego urzędu marszałkowskiego – ostatnia sesja z udziałem radnych na żywo miała miejsce 12 marca 2020 roku. Niespełna dwa miesiące później – 7 maja 2020 roku – odbyła się pierwsza sesja w trybie zdalnym. W sumie radni w tej formie spotkali się 13 razy i we wrześniu również będą obradować zdalnie. Kiedy wrócą do stacjonarnych posiedzeń? Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.

Olsztyn i Łódź chce wracać na sale. W Rzeszowie zapytają o szczepienia

Podzieleni w swej ocenie aktualnych warunków epidemicznych i tego, na ile gwarantują (lub nie) bezpieczne obrady, są także przewodniczący rad miejskich. Zdalnie nadal obradują radni w m.in. w Warszawie, Toruniu (w takiej formie odbędzie się też posiedzenie w najbliższy czwartek – 9 września), w Katowicach i Częstochowie (urząd zapowiada, że jeśli IV fala pandemii faktycznie nadejdzie, to taki tryb obradowania zostanie utrzymany), w Tarnowie (jak przekazał nam przewodniczący rady Jakub Kwaśny, stacjonarne być może będą uroczyste sesje, „na żywo” obradują niektóre komisje, ale decyzje o tym podejmują ich przewodniczący) czy Lublinie, gdzie najbliższa sesja (9 września) zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi komunikacji.