Spadło zaufanie do straży miejskiej. Jak wielu byłoby za jej likwidacją?

Pandemia mocno nadszarpnęła zaufanie do policji i straży miejskiej. W ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie spadł odsetek obywateli, którzy są zdania, że mogą liczyć na pomoc tych formacji. Takie wnioski płyną z badań dotyczących opinii mieszkańców Krakowa na temat tamtejszej straży miejskiej.

Wyniki badań obrazujących opinie mieszkańców Krakowa na temat tamtejszej straży miejskiej zaprezentował Michał Chrzanowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas odbywającej się w stolicy Małopolski międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Strażnik miejski, czyli kto. Tożsamość zawodowa strażników miejskich dziś i jutro”.

Mówiąc najogólniej krakowianie są mocno podzielenie w swoich ocenach. Z jednej strony 40 proc. z nich uważa, że może liczyć na pomoc straży miejskiej gdy zajdzie taka potrzeba (wiary takiej nie ma 30 proc. ankietowanych), a 36 proc. jest przekonanych, że działania tej formacji wpływają na poprawę porządku publicznego. Z drugiej jednak strony zadowolonych z działalności strażników jest wciąż mniej od tych, którzy są z ich poczynań niezadowoleni (31 vs. 33 proc.). Tezę o konieczności rozwiązania tej formacji byłby jednak skłonny poprzeć zaledwie co piąty ankietowany (52 proc. byłaby przeciwna takiej decyzji).

Czytaj: Frustracje miejskich strażników. Stresuje ich brak szacunku dla ich zawodu

Badanie pokazało istnienie bardzo ścisłej korelacji między oceną krakowskiej straży miejskiej, a oceną prezydenta tego miasta. Im większe było zaufanie do Jacka Majchrowskiego, tym większe było też zaufanie do straży miejskiej. I odwrotnie - osoby negatywnie oceniające prezydenta Krakowa miały też wyraźną tendencję do braku zaufania wobec straży miejskiej.

Mat. z prezentacji

Ankietowani byli też pytani o to, czy – ich zdaniem – mogą liczyć na pomoc policji i straży miejskiej.

Na przestrzeni ostatnich lat policja w tym badaniu zawsze wypadała lepiej od strażników i tak też jest obecnie.

W przypadku obu tych formacji najwyższy poziom odpowiedzi wskazujących na przekonanie respondentów o możliwości uzyskania pomocy od funkcjonariuszy notowano w październiku roku 2019 (77 proc. dla policji i 55 proc. dla straży miejskiej). Potem było już tylko gorzej – wskaźnik pozytywnych odpowiedzi systematycznie spadał, by w czerwcu 2021 r. osiągnąć odpowiednio 57 proc. dla policji i 40 proc. dla straży miejskiej.