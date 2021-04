Spis powszechny: GUS ostrzega przed oszustami i tłumaczy jak sprawdzić rachmistrza

Z uwagi na pandemię rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich i odwiedzać respondentów w domach. - Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów, są oszustami - ostrzega GUS.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez specjalną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.

Jeśli ktoś już się spisał - przez Internet albo poprzez infolinię spisową - to tym samym zrealizował już swój obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W ciągu pierwszego miesiąca jego trwania jedyną możliwością spisania się (a jest to obowiązek) był internetowy samospis. Od 4 maja możliwe będzie też spisanie się z pomocą rachmistrza, przy czym z uwagi na panującą pandemię decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania.

- Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami - ostrzega Główny Urząd Statystyczny i radzi, by każdy taki przypadek zgłaszać na policję.

Swój przekaz GUS kieruje przede wszystkim do seniorów zakładając, że mogą mieć oni problem ze spisaniem się przez internet. Zarazem apeluje do pozostałych osób o udzielenie pomocy seniorom w bezpiecznej realizacji obowiązku spisowego w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

W opublikowanym komunikacie GUS informuje, że rachmistrzowie będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Jak podkreśla GUS, każdy rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez specjalną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.

- Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych - ostrzega GUS. Jak dodaje, jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

- Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS - wzywa Urząd (zgłoszenia można dokonać na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 lub za pomocą formularza na stronie GUS zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”).