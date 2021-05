Spis powszechny: rachmistrzowie zapukają do mieszkań najwcześniej we wrześniu

Osobiste wizyty rachmistrzów w domach możliwe będą dopiero we wrześniu. (fot. pixabay.com)

Co najmniej do końca czerwca w spisie powszechnym rachmistrzowie kontaktować będą się z mieszkańcami Polski wyłącznie telefonicznie. Osobiste wizyty możliwe będą dopiero we wrześniu – taką informację przekazał prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.