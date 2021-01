Sprawdzą, jak samorządy przestrzegają praw pracowników

Jak ożywić procesy dobrowolnego dialogu między władzą samorządową a związkami zawodowymi we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - na to pytanie ma dać odpowiedź pilotaż, który rozpoczyna się w Jaworznie i Płocku.

Test współpracy samorządów i związków zawodowych odbędzie się w Jaworznie i Płocku.

Projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” ma podnieść na wyższy poziom jakość dialogu między JST a związkami zawodowymi.

Porozumienia zawarte w Płocku i Jaworznie mają stać się inspiracją do działań także w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Wypracowanie wzorcowego mechanizmu osiągania porozumienia w kwestiach istotnych dla władz samorządowych oraz dla pracowników to cel pilotażu w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego..”.

Projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” dotarł do fazy pilotażu rozwiązań, które mogłyby podnieść na wyższy poziom jakość dialogu między jednostkami samorządu terytorialnego a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników zatrudnionych w firmach pracujących na rzecz tych samorządów.

Samorząd i związki zawodowe

Pilotaż będzie się odbywał w dwóch samorządach - miastach średniej wielkości o rozbudowanej tkance usług na rzecz mieszkańców. Wybór padł na Płock i Jaworzno. Celem pilotażu jest wypracowanie wzorcowego mechanizmu polegającego na osiąganiu porozumienia w kwestiach istotnych dla władz samorządowych oraz dla pracowników firm pracujących na rzecz gmin, powiatów i województw.

9 lutego odbędzie się seminarium online dla przedstawicieli samorządu i związków zawodowych w Płocku, natomiast 16 lutego podobne seminarium w Jaworznie. Celem spotkań jest pogłębiona dyskusja nad lokalnymi uwarunkowaniami i obszarami, które mogłyby być przedmiotem negocjacji.

Seminaria rozpoczną półroczny okres, w przeciągu którego strony będą dążyć do wynegocjowania porozumienia dotyczącego wybranego przez nich obszaru (dostosowanego do potrzeb i uwarunkowań lokalnych). W tym czasie dojdzie do trzech spotkań prowadzonych przez lokalnych koordynatorów.

Dialog z pracownikami

W raporcie przygotowanym pod kierunkiem dr Jana Czarzastego znajdują się sugestie obszarów, które mogą być przedmiotem rozmów. Chodzi przykładowo o podjęcie wspólnych działań na rzecz ograniczenia problemu mobbingu i innych zagrożeń psychospołecznych w samorządowych instytucjach kultury czy też promowanie przez samorząd idei rokowań zbiorowych jako instrumentu regulującego relacje pracownicze w spółkach komunalnych i innych samorządowych podmiotach.

- Istotne jest to, że proces negocjacji obserwowany i wspierany przez ekspertów projektu pozwoli na sformułowanie wniosków jak ożywić procesy dobrowolnego dialogu między władzą samorządową a związkami zawodowymi w innych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - piszą organizatorzy akcji.