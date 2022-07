„The Guardian” zachęca do wakacji w Polsce. Dziennik wyróżnił trzy miasta

Poczytny brytyjski dziennik „The Guardian” opublikował artykuł, w którym namawia do przyjazdu do Polski i odwiedzenia m.in. Krakowa, Warszawy oraz Gdańska. Zdaniem autorki byłoby to również wsparcie dla kraju, który tak mocno zaangażował się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Artykuł został opublikowany na stronie internetowej dziennika we wtorek 12 lipca 2022 r. Jego autorka - dziennikarka działu turystycznego „The Guardian” Caroline Eden – miało ostatnio okazję zwiedzić Kraków, Gdańsk i Warszawę. Stwierdziła, że wakacje w Polsce, m.in. we wspomnianych miastach, to atrakcyjna forma wypoczynku opartowego na spotkaniach ze sztuką, eventami, oryginalną architekturą i regionalną kuchnią, a to wszystko w atmosferze gościnności i otwartości.

Dziennikarka zwróciła jednak uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt – wsparcie dla uchodźców udzielona przez Polaków.

„Wydając pieniądze w Polsce, wspierasz bezpośrednio tych, którzy pomagają Ukraińcom – właścicieli hoteli oferujących darmowe pobyty dla tych, którzy uciekli, szefów kuchni z restauracji dostarczających darmowe posiłki do ośrodków dla uchodźców oraz zwykłych Polaków, od właścicieli sklepów i kelnerów po barmanów i taksówkarzy, którzy zaoferowali milionom uchodźców miejsce do spania w swoich domach. W galeriach sztuki i muzeach znajdują się kody QR do zeskanowania, aby przekazać datki na cele charytatywne oraz skrzynki, do których można wrzucić gotówkę. W wielu kawiarniach cena twojego cappuccino jest przekazywana na ukraińskie organizacje charytatywne. Hojność jest tu szczera i poruszająca” – stwierdziła Caroline Eden.

Samorządowcy podkreślają, że wrażenia dziennikarki są jak najbardziej słuszne.

„Nasze zaangażowanie w konflikt w Ukrainie polega wyłącznie na pomaganiu. Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną, zostali przez nas bardzo dobrze przyjęci, a ich obecność nie ma żadnego negatywnego wpływu na życie miasta, a co za tym idzie na obsługę ruchu turystycznego. Krakowska branża turystyczna bardzo aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Hotelarze wspierali działania miasta przez udostępnianie obiektów hotelowych. Widać było duże zaangażowanie ze strony przedstawicieli gastronomii. Przewodnicy organizowali wraz z miastem m.in. bezpłatne spacery po Krakowie dla rodzin z Ukrainy” – zwrócił uwagę UM Krakowa.

Z krakowskiego lotniska tylko w czerwcu skorzystało blisko 720 tys. pasażerów. To o 255 proc. więcej niż w czerwcu 2021 r.