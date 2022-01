To uczelnie powinny być siłą napędową transformacji Śląska

Katowice zostały wybrane Europejskim Miastem Nauki w 2024 r. Co ciekawe, jeszcze kilka lat to wyższe uczelnie (a nie przemysł jak się powszechnie uważa) były największym pracodawcą w stolicy Górnego Śląska. Ich obecność przekłada się nie tylko na kształcenie potencjalnych pracowników, ale wprowadza do miasta energię, którą odczuwają jego mieszkańcy. Korzyści wynikające z uzyskania tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 tę energię spotęguje.

- Tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 dla Katowic powinien wygenerować energie w całym mieście, a nawet w regionie - uważa Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Uczelnia posiada w sumie cztery campusy, w tym dwa zamiejscowe. Zdaniem Koziołka, dobrym rozwiązaniem - i dla środowiska naukowego oraz studenckiego, ale i dla lokalnej społeczności - było nie zamykanie ich w określonych, zamkniętych granicach.

- Cieszę się, że tak się stało, bo jestem zwolennikiem camapusów, w których granica z miastem zaciera się. Mimo że nasze obiekty nie mają spójności, to to, że są tak mocno wpisane w miasto z jego wszystkimi walorami i z brzydotą, to wielka wartość - mówił rektor UŚ podczas sesji "Jest Strefa Kultury. Czas na Strefę Nauki!" odbywającej się podczas wydarzenia 4 Design Days w Katowicach.

Jak podkreślał, uniwersytet nie jest instytucją na podobieństwo fabryki, gdzie "tworzy się" studentów, ale instytucją pożytku publicznego - przez kontakt z ludźmi, którzy mają wiedze na temat tego, jak wgląda rzeczywistość czy potrafią tworzyć rozwiązania naprawcze.

- Społeczność nie czuje jeszcze korzyści, które z tego wynikają. Festiwal Nauki nad Rawą, który zorganizowaliśmy pokazał, że to może zadziałać. To nam dało do myślenia, że uniwersytet powinien wejść głębiej w tkankę miasta u chcemy przebadać istniejące i potencjalne korzyści wynikające z funkcjonowania campusów w tej tkance miasta - mówił Ryszard Koziołek.

Zwrócił też uwagę na to, co zmieniło się w myśleniu środowiska naukowego o rozwoju obiektów uniwersyteckich.

- Nie chodzi tylko o wybudowanie budynków, chodzi o to, aby wiedzieć, po co je robimy, żeby te obiekty nie powstawały tylko dla naukowców, ale żeby były pomyślane tak, by dokonywała się transmisja wiedzy, umiejętności, zaradzania kryzysem i by stały się dla regionu siłą napędową transformacji - podkreślał.