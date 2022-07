Tworzą konkurencję dla Centrum Nauki Kopernik. Będzie inaczej niż w stolicy

Budowa kompleksu budynków Sieciowego Centrum Nauki powinna się rozpocząć w 2024 roku.

- Jesienią planujemy proces prototypowania tej przestrzeni. Nie chcemy jej tylko skonsultować, my chcemy zapytać mieszkańców, czego chcą, bo to są różne grupy, które przenikają tę przestrzeń kampusu i przestrzeń nad Rawą - zapewniają pomysłodawcy.

Do projektu miasto Katowice zaangażowały siedem działających w mieście uczelni, w tym Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach czy Politechnikę Śląską.

Rok temu Katowice, jako pierwsze miasto w historii w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki. W ramach tego tytułu przez cały 2024 rok w stolicy aglomeracji odbędzie się szereg wydarzeń i konferencji z udziałem naukowców z całego świata. To właśnie w ramach tego projektu powstać ma również Sieciowe Centrum Nauki. Inwestycja ma składać się nie z jednego, ale z co najmniej siedmiu obiektów, w których odwiedzający będą mogli bezpośrednio "doświadczyć nauki".

Wiedzę podadzą z pierwszej ręki

- To co jest walorem tego przedsięwzięcia, to dziejąca się nauka na żywo i naukowcy, którzy nie tyle objaśniają określone procesy, co dzielą się wiedzą, która jest tworzona. Podam przykład: jeśli w Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje Centrum Badań Polarnych, to spotykając się z takimi naukowcami, można poznać teorię ewolucji, a z drugiej strony dowiedzieć się o zmianach klimatu, ponieważ naukowcy od lat 70. badają topnienie lodowców. Przynoszą tę wiedzę najbardziej wiarygodną - z pierwszej ręki, nieprzetworzoną. I to jest wartość moim zdaniem bezkonkurencyjna - zapewnia rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszard Koziołek.

Do projektu miasto Katowice zaangażowało siedem działających w mieście uczelni, w tym Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnikę Śląską, Akademię Sztuk Pięknych czy Akademię Wychowania Fizycznego. Każda z nich będzie częścią „szlaku nauki” i każda z nich będzie przybliżała inny obszar wiedzy.

Siedem uczelni, jedno miasto

- Każda z uczelni na pewno skorzysta, ale co najważniejsze skorzystają mieszkańcy miasta, bo naukę uprawiamy nie dla siebie, ale dla regionu, dla miasta, dla ludzi - zapewnia prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. I dodaje: - Od pewnego czasu bardzo dużo mówimy o nauce, a zwłaszcza roli nauki w transformacji miasta, w transformacji regionu. To jest głos, który nie tylko wychodzi ze strony społeczności uczelni, w tym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ale to jest również głos włodarzy miasta.

Budowa kompleksu budynków Sieciowego Centrum Nauki powinna się rozpocząć w 2024 roku. Nie ma jeszcze wizualizacji czy konkretnych planów. Jak zapewniają pomysłodawcy Sieciowego Centrum Nauki, projekt ma powstać z udziałem mieszkańców miasta, pracowników uczelni i studentów.

- Będzie pewnie forma jakiejś symboliki, czyli połączeń między tymi obiektami, ale będą też realne interwencje w tej przestrzeni - zapewnia pełnomocnik rektora UŚ ds. Strefy Nauki, Aneta Moczkowska. Konsultacje ruszyć mają już jesienią tego roku.

Ruszają konsultacje. Mieszkańcy decydują

- Jesienią planujemy i teraz już przygotowujemy cały proces prototypowania tej przestrzeni. Nie chcemy jej tylko skonsultować, my chcemy zapytać mieszkańców, czego chcą, bo to są różne grupy, które przenikają tę przestrzeń kampusu i przestrzeń nad Rawą. Chcemy zobaczyć i sprawdzić, jak oni ją użytkują i do tego jest nam potrzebne takie działanie, jak prototypowanie, tj. stworzenie odpowiednich elementów tak, żeby mieszkańcy czy użytkownicy tej przestrzeni sami mogli zaprojektować najlepsze rozwiązania dla siebie. Też chcemy w ramach tego prototypowania inspirować do jakiejś dyskusji, czym ta przestrzeń ma być, na co ma odpowiadać, jak ta nauka może w tę przestrzeń wnikać - mówi Aneta Moczkowska.