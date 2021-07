Uczelnie wspierają obszar metropolitalny. "Będziemy wspólnie budować przyszłość regionu"

Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita utworzyli jesienią 2020 r. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański.

Uroczyste przyjęcie nowego członka odbyło się 12 lipca podczas Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Na początku tego tygodnia prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie 59 samorządów zrzeszonych w OMGGS skierowali list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem ustawy o związku metropolitalnym w woj. pomorskim.

Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita powołano w celu zbudowania czołowej pozycji Gdańska jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Współpraca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego ma umożliwić ich dynamiczny rozwój i skuteczniejsze pozyskiwanie środków finansowych na działalność naukową i dydaktyczną. Chodzi ponadto o wzmacnianie relacji z przemysłem, biznesem, budowanie gospodarczej siły Pomorza. Rektorzy podkreślają, że chcą stworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsce do pracy i studiowania.

- Idziemy w bardzo podobnym kierunku. Co zrobić, aby podnieść akademickość Pomorza? Trzeba zsynchronizować nasze działania i w paru miejscach uderzyć wspólnie. Chcemy się pokazać na zewnątrz. W pojedynkę dla uczelni taka promocja jest trudna. Trzy uczelnie razem mają ok. 43 tysięcy studentów, ok. 6 tysięcy pracowników. Stajemy się elementem akademickim i naukowym zauważalnym na zewnątrz - powiedział prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i przewodniczący związku.

„Popieramy OMGGS w całej rozciągłości”

Rektor PG podkreślił, że długo trwały analizy, jak zbudować nową markę i jaką nazwę związku przyjąć.

- W Stanach Zjednoczonych nie każdy wie, gdzie jest Polska i Gdańsk. Fahrenhaita, który urodził się w Gdańsku, wszyscy znają. Wspólny uniwersytet może być rozumiany jako Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita i posadowiony na Pomorzu w szerszej formule. Do tego będziemy dążyć. Chcielibyśmy z państwem wspólnie działać. Popieramy działalność Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w całej rozciągłości – zaznaczył.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, zwrócił z kolei uwagę, że uniwersytet to nie tylko Gdańsk, ale również Sopot, Gdynia i Hel.

- Czujemy się z metropolią związani - to element dopełniający do strategii, którą Państwo stworzyliście. Chcemy w tym brać udział aktywnie, możemy dużo zaoferować. Naszym sukcesem jest to, że przedarliśmy się znacząco ponad nasze miasta, Pomorze, region. Jesteśmy stawiani w Polsce jako przykład tej ponadpodziałowej konsolidacyjnej współpracy, która jest tak trudna w polskich instytucjach akademickich. Cieszymy się, że będziemy mogli was wesprzeć. Myślę, że to początek pięknej wspólnej drogi - stwierdził prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Obecni w obszarze metropolitalnym na wielu poziomach