Częstochowa dołącza do programu Inpostu - "Green City"

Samorząd Częstochowy dołączył do zainicjowanego przez firmę InPost projektu "Green City", służącego rozwojowi nowoczesnych usług miejskich wspierających poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu. Do końca roku program ma objąć kilkadziesiąt największych miast w Polsce.

Częstochowa to kolejne miasto, które dołączyło do inicjatywy, obok takich aglomeracji jak Łódź, Kraków i Kielce.

"Naszym celem jest wspólne wdrażanie i promocja projektów proekologicznych, związanych m.in. z ograniczaniem emisji CO2, niskoemisyjnym, elektrycznym transportem, tworzeniem przyjaznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych dla mieszkańców. Chcemy, by współpraca niosła inicjatywy służące dalszej poprawie jakości życia w mieście" - tłumaczył prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Wiceprezes InPostu ds. sprzedaży Damian Niewiadomski zapowiedział, że w ramach programu "Green City" spółka zakłada m.in. wspieranie ekologicznego transportu, ograniczanie ruchu samochodowego związanego z rozwojem e-commerce, ochronę powietrza oraz optymalny i zrównoważony dostęp do sieci paczkomatów.

"Stworzymy rozwiązania przyjazne dla środowiska i wygodne dla mieszkańców, takie jak m.in. ładowarki elektryczne przy paczkomatach czy nasadzenia roślinności oczyszczającej powietrze. Zobowiązujemy się także do sukcesywnej wymiany naszej floty na samochody elektryczne, w pierwszej kolejności w miastach partnerskich" - wyjaśnił Niewiadomski, wyrażając przy tym nadzieję na współpracę z samorządami przy innych projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele InPostu przekonują, że dostawa przesyłek do paczkomatów, w odniesieniu do zamówienia paczki do domu odbiorcy, oznacza emisję dwutlenku węgla mniejszą nawet o trzy czwarte. Firma deklaruje realizację długofalowej strategii, zmierzającej m.in. do wdrażania innowacji ekologicznych.

Po podpisaniu środowego listu intencyjnego dotyczącego współpracy z samorządem Częstochowy, zaprezentowano elektryczne minibusy obsługujące paczkomaty. Obecnie InPost, który ma w Polsce ponad 12 tys. paczkomatów, buduje nową fabrykę tych urządzeń w Krakowie i zapowiada rozwój centrum badawczo-rozwojowego. Firma zajmuje się także wynajmem powierzchni magazynowych w Polsce.