Nawet 145 tys. osób może stracić pracę. Co dalej z Górnym Śląskiem?

Z danych zawartych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji dla woj. śląskiego wynika, że do 2030 roku w sektorach górniczych i okołogórniczych zostanie zlikwidowanych około 36 tysięcy miejsc pracy. W sumie w tym procesie skala likwidacji miejsc pracy dotknie około 145 tysięcy osób. Województwo śląskie ma jednak pomysł, jak sobie z tym poradzić.

W zmianach zachodzących w województwie śląskim najważniejszy ma być człowiek

Radna zapewniła jednocześnie, iż plan transformacji dla województwa przewiduje, że w miejsca likwidowanych miejsc pracy powstaną nowe, zgodne z mikrotrendami na rynku pracy.

- Wszystkie te działania, które realizowane są w ramach tych projektów unijnych, to są działania nastawione na konsultacje społeczne, żeby te procesy zmian w województwie nie pominęły człowieka, gdyż to on w tym wszystkim jest najważniejszy - mówiła Alina Nowak, nie ukrywając jednak, że zmiany w województwie dotkną wielu obszarów.

- Mam świadomość tego, że w niektórych obszarach proces automatyzacji czy proces informatyzacji może spowodować, iż ludzi do pracy będziemy potrzebowali mniej, ale to ludzie o podstawowych kwalifikacjach, natomiast ludzi, którzy mają wysokie kwalifikacje, będzie potrzeba bardzo dużo. Dzisiaj przed nami w województwie śląskim są ogromne możliwości wykorzystania tego potencjału społecznego i zagospodarowania woj. śląskiego w taki sposób, byśmy za kilka lat byli dumni z tego procesu transformacji - wyjaśnia radna sejmiku.

Urzędy pracy mają ważną rolę w zielonej transformacji województwa śląskiego

Kluczowe dla transformacji i wykorzystania potencjału społecznego mają być urzędy pracy. Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, zapewnia, że środki na rozwój są niemal nieograniczone.

- Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. My możemy tylko wspierać ten proces, poprzez ukierunkowanie dofinansowania różnego rodzaju aspektów ułatwiających zatrudnienie, jak dokwalifikowanie, doszkolenie, doposażenie miejsc pracy. I to już następuje - przekonywał Sikorski podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

- Dużo firm, które kooperowało z kopalniami, przestawia swoją produkcję, swoje usługi. Dużo miejsc pracy jest wolnych, mamy poważny problem z obsadzeniem tych stanowisk pracy. W nowej perspektywie finansowej jesteśmy nastawieni na wspieranie kształcenia ustawicznego i wspieranie pracowników na rynku pracy. Program jest tak skonstruowany, że na wszystkich etapach dojścia do zatrudnienia przyszli pracodawcy będą mieć niemal nieograniczony dostęp do takich środków - podsumował dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

