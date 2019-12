Samorządowe strategie na rzecz rozwoju elektromobilności z dofinansowaniem

Już 145 samorządów podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na dofinansowanie prac nad lokalnymi strategiami rozwoju elektromobilności. 11 grudnia do tego grona dołączyły: Tyczyn, Czemierniki , Wiśniew, Skierniewice, Błaszki i Działoszyn.

Do lutego 2019 r. trwał nabór wniosków na dofinansowanie strategii rozwoju elektromobilności w ramach skierowanego do gmin, powiatów i ich związków programu Gepard II – transport niskoemisyjny. W sumie wpłynęło 240 wniosków na łączną kwotę ok. 13 mln zł. Wsparcie otrzyma 219 z nich.

Do tej pory podpisano ich już w sumie 145 umów. Ostatnie 6 zawarto w samorządami gmin: Tyczyn (podkarpackie), Czemierniki (lubelskie), Wiśniew (mazowieckie) oraz Skierniewice, Błaszki i Działoszyn (łódzkie). Wszystkie otrzymają po 49 tys. zł (z wyjątkiem Tyczyna – 49,2 tys. zł).

Co w ramach swych strategii rozwoju e-mobilności planują samorządy? Oto kilka przykładów.

Tyczyn chce utworzyć multimodalne centra przesiadkowe z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, wdrożyć system monitorowania ruchu na głównych węzłach komunikacyjnych. W planach jest też pilotażowe wykorzystanie drona pozwalającego m.in. na monitoring zanieczyszczenia powietrza.

Z kolei gmina Czemierniki zakłada m.in. budowę punktów ładowania pojazdów przy budynkach użyteczności publicznej, wydzielenie miejsc postojowych na istniejących parkingach dla pojazdów elektrycznych, budowę instalacji PV, budowę stacji pomiaru zanieczyszczeń i hałasu, opracowanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z punktami ładowania, zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby gminy.

Natomiast Działoszyn planuje stworzenie zintegrowanej sieci transportowej dla elektrycznych pojazdów, stworzenie systemu ładowania pojazdów przy obiektach użyteczności publicznej (aktualnie w gminie nie ma punktów ładowania pojazdów), rozwój transportu publicznego w oparciu o pojazdy elektryczne (np. busy szkolne), czy też tworzenie szlaków turystycznych, miejsc rekreacji dla rodzin w oparciu o rowery elektryczne (z punktami ładowania i odpoczynku) wykorzystując potencjał turystyczny gminy.