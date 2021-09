Społeczny opiekun kota ze specjalną legitymacją. W Poznaniu trwa nabór

W Poznaniu trwa nabór na Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących. Każdy opiekun otrzyma specjalną legitymację, ale co ważniejsze - pomoc materialną w postaci karmy, usług weterynaryjnych dla podopiecznych oraz domków dla nich.

Uruchomienie naboru to efekt przyjęcia przez Radę Miasta Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021.

Koty wolno żyjące to koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka. Są elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów.

Na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. pakiety medyczne przeznaczono w 2021 roku w Poznaniu 280 000 zł, a na ich dokarmianie – 15 200 zł.

Społeczny Opiekun Kotów Wolno Żyjących to osoba, która dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Poznania, została wpisana do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących oraz posiada Legitymację Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących. Uruchomienie tego rejestru jest efektem przyjęcia przez Radę Miasta Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021.

Karma i pomoc medyczna dla kotów zapewniona

Zarejestrowany opiekun jest uprawniony do:

1. pobierania za pośrednictwem organizacji społecznych domków zakupionych z puli środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących. Domki będą wydawane opiekunom po przedłożeniu organizacji zgody zarządcy terenu na ich postawienie,

2. pobierania za pośrednictwem organizacji społecznych karmy zakupionej z puli środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących (ilość otrzymanej karmy zależy od zadeklarowanej liczby zwierząt objętych opieką oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Poznania),

3. nieodpłatnego korzystania w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych z pakietów medycznych obejmujących: sterylizację lub kastrację oraz jednorazowe odpchlenie i odrobaczenie kotów pozostających pod jego opieką – na podstawie uzyskanych od organizacji upoważnień do korzystania z wyżej wymienionych pakietów medycznych.

Kandydat na opiekuna wypełnia deklarację, w której określa iloma kotami i gdzie będzie się zajmować.

W ramach opieki należy codziennie karmić koty oraz dostarczać im czystą wodę do picia, sprzątać pozostały pokarm i odchody kotów oraz utrzymywać w czystości miejsce bytowania zwierząt. W przypadku kotów niewykastrowanych/niewysterylizowanych opiekun powinien przeprowadzić zabieg w wyznaczonych klinikach weterynaryjnych lub zgłosić taką potrzebę do organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Opiekun powinien też współpracować przy wyłapywaniu zwierząt do wykonania zabiegu, w przypadku kotów chorych zgłaszać potrzebę leczenia organizacjom oraz pomagać w działaniach mających na celu wyleczenie kotów, pomagać w wypuszczeniu kotów w miejscu bytowania po zabiegach lub leczeniu.

Opiekun winien też zgłaszać do organizacji zapotrzebowania na domki dla kotów oraz dokonywać drobnych napraw domków lub zgłaszać ich uszkodzenia do organizacji. Zobowiązany jest tez do niezwłocznego zgłaszania nowych miotów kotów organizacjom społecznym.

Przynajmniej raz w roku opiekun musi przedstawić Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, w formie pisemnej, informację o aktualnej liczbie kotów objętych opieką. W przypadku nieobecności musi zapewnić zwierzętom opiekę innej osoby.