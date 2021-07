Zbierz śmieci - dostaniesz pieniądze. Polski start-up pomaga sprzątać na całym świecie

Druga opcja naszego włączenia się do akcji to dokonanie wpłaty na wsparcie wybranego projektu. - Czasem te środki trafiają na konto użytkownika, po to, by pokryć np. koszty worków czy rękawic, czasem na cel charytatywny, już określony w opisie - tłumaczą działacze.

To jedyna tego typu crowdfundingowa platforma działająca na rzecz "sprzątania świata". - Wykorzystujemy finansowanie crowdfundingowe do działań ekologicznych - sprzątania swoich okolic jako jedyni na świecie - kontynuuje Pyziel.

Sprzątanie śmieci jest spoko

Projekt powstał, by edukować.

- My w Europie wiemy, że nie powinniśmy śmiecić, mówi Pyziel i zaznacza, że sytuacja nie jest taka sama na innych kontynentach. - Sporo czasu spędziłem w Afryce i jestem pewien, że tam wiele zachowań wynika z niewiedzy. Organizowaliśmy lekcje edukacyjne szkołach, na które przychodziło tysiące dzieciaków, które po raz pierwszy dowiadywały się o tym, że nie należy śmiecić.

Czy nie wyręczają służb komunalnych w ich obowiązkach? Dlaczego sprzątają po innych?

- To nie tak, że chcemy kogoś wyręczyć. My chcemy edukować i stworzyć modę na zachowania prospołeczne. Sprzątanie śmieci w lesie jest spoko. Jeśli ktoś, mając lat 15 zorganizuje taką zbiórkę z kolegami w skateparku i zbierze za to kasę, która może przeznaczyć na schronisko, to jest to zachowanie fajne! Taką właśnie akcję na platformie mieliśmy.

- Im więcej osób będzie brało w tym udział, tym bardziej się to stanie powszechne. Liczę na to, że za pięć lat, gdy nas projekt już będzie duży, przejście koło papierka na ulicy będzie równie wstydliwe jak dziś nieposprzątanie po swoim psie - podsumowuje Przemysław Pyziel.

