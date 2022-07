Zmiany klimatu szczególnie uciążliwe w miastach. Bez specjalisty ani rusz

Zmiany klimatu są coraz większym wyzwaniem dla miast.

Miasta nie tylko są pod wpływem globalnych zmian klimatycznych, ale też same zmieniają lokalne warunki klimatyczne, np. poprzez tworzenie tzw. miejskich wysp ciepła.

- Klimatolog jest to na pewno osoba, która uchroni nas przed wydatkami, bardzo wysokimi, które będziemy ponosili na projekty nietrafione - mówi Klaudia Plac z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ostanie dni przyniosły w naszym karku fale upałów, szczególnie uciążliwa w miastach. Samorządy starają się w różny sposób ulżyć mieszkańcom, ale by działania przyniosły efekt, powinny być skoordynowane.

- Jasne dachy, które wolniej się nagrzewają, odpowiedni stosunek szerokości ulicy do wysokości budynków, by zacienić ulice czy budowanie z materiałów o specjalnych właściwościach termicznych. - Innowacyjne pomysły, które mają pomóc adaptować miasta do zmian klimatu, są wprowadzane każdego dnia. By jednak robić to poprawnie, w mieście potrzebny jest klimatolog - przekonuje Klaudia Plac z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

- Klimatolog jest to na pewno osoba, która uchroni nas przed wydatkami, bardzo wysokimi, które będziemy ponosili na projekty nietrafione. Przykładem mogą być np. place zabaw, które są bardzo często budowane w miastach. W ich tworzeniu wykorzystujemy materiały, które mają bardzo wysoką absorbcję promieniowania słonecznego, a tym samym bardzo mocno się nagrzewają. Te przestrzenie są praktycznie bezużyteczne w okresie lata, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, kiedy potencjalni beneficjenci w okresie letnich wakacji byliby zainteresowani korzystaniem z niego. W związku z tym tworzymy strefy, które już z zasady wymagają naprawy - przekonuje Klaudia Plac z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Miasta kształtując swoją politykę przestrzenną, analizują kwestie klimatyczne. Zdaniem Klaudii Plac szczególnie w województwie śląskim są to bardzo powierzchowne analizy, które dotyczą nie tyle samej struktury miasta i warunków w konkretnych strefach miasta, a ogólnych warunków klimatycznych w mieście.

- Z takich analiz możemy się dowiedzieć, jakie są średnie temperatury, jakie są amplitudy. Nie mamy jednak odpowiedzi na pytanie, jakie faktycznie temperatury panują w konkretnych strefach miasta. To nie dotyczy tylko termiki. To są warunki wiatrowe albo związane z wilgotnością w mieście, z przewietrzalnością danych stref miasta - stwierdza nasza rozmówczyni.

Na świecie świadomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, jest coraz większa. W dużych europejskich miastach korzystanie z analiz klimatologów czy tworzenie specjalnych komórek doradczych, zatrudniających klimatologów, nikogo już nie dziwi.

- Wiele ostatnio mówimy o mitygacji, czyli o potrzebie łagodzenia skutków zmiany klimatu, sporo mówimy o adaptacji, czyli przystosowaniu struktur miejskich do tych zmian. Klimatolog to jest osoba, która całościowo może spojrzeć na całą strukturę urbanistyczną, też jeśli chodzi o nowe inwestycje realizowane w strukturach miasta. Taka osoba jest zdolna przewidzieć skutki np. wprowadzenia „wysokościowców” do miasta czy wprowadzenia jakichś stref zieleni w konkretnych punktach tego miasta - wyjaśnia Klaudia Plac.