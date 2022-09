Adam Niedzielski: reforma systemu szpitalnego jest konieczna

Mimo niemal podwojenia nakładów na szpitale, wskaźniki zadłużenia wzrosły. To oznacza, że dług nie motywuje zarządzających szpitalami do zmian. Brakuje odpowiedzialności za sytuację finansową - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia w wywiadzie opublikowanym we wtorkowym "DGP" został m.in. zapytany o pieniądze na podwyżki i reformę szpitali.

"Jeżeli chodzi o podwyżki, to głośno protestują szpitale, którym nie starczyło pieniędzy na podniesienie wynagrodzeń. A to dlatego, że przestaliśmy finansować podwyżki, dając pieniądze na wynagrodzenia dla konkretnych medyków, a zrobiliśmy to przez podniesienie wyceny świadczeń. To uderzyło w te placówki, które mają dużo pracowników, a mało pacjentów" - podkreślił Adam Niedzielski.

Z kolei zapytany o swoją propozycję "zmniejszenia liczby zarządców szpitali, wprowadzenia zarządu komisarycznego dla najgorzej sobie radzących i przekształcenia części w ZOL" odpowiedział, że "rozpoczynając rozmowę na ten temat, ważne jest, żeby zrozumieć, na czym polega problem". "Duże rozproszenie uniemożliwia koordynację w skali całego systemu" - zaznaczył szef MZ.

"Szpitale ze sobą konkurują i nie oferują komplementarnej oferty. To pociąga za sobą wiele problemów - pojawia się konkurencja o specjalistów czy przedstawianie oferty nie na podstawie lokalnych potrzeb zdrowotnych ludności, tylko tego, co jest atrakcyjne finansowo" - ocenił.

Podał przy tym, że ponad połowę środków na zdrowie wydaje się na szpitale. "Dlatego jeżeli chcemy, żeby nasz system działał efektywnie, musimy to zmienić" - wyjaśnił.

"Tymczasem pomimo niemal podwojenia nakładów na leczenie szpitalne w ostatnich latach, wskaźniki zadłużenia szpitali nie zmalały, tylko wzrosły. Wniosek jest taki, że zadłużenie nie motywuje zarządzających szpitalami do przeprowadzania zmian. Nie ma po prostu odpowiedzialności za sytuację finansową" - wskazał. Dodał przy tym, że "niestety, samorządy odebrały tę reformę jako zbyt ingerującą w zakres ich władztwa lokalnego".

Dopytywany czy jest to problem na poziomie resortu i samorządu, czy ogólnopolitycznego ocenił, że jest to problem "na styku z samorządowcami i szefami szpitali powiatowych".

"Odbiór tego projektu nie znalazł poparcia wśród samorządowców. A to oczywiście miało przełożenie na lokalnych polityków i posłów" - powiedział.

"Nie ma sensu forsować projektów, które nie uzyskają akceptacji i nie przejdą przez Sejm. Ale nie wycofujemy się z reformy, przygotowaliśmy nową wersję projektu. Wyszliśmy naprzeciwko oczekiwaniom samorządowym, ale zachowując też instrumenty, które pozwalają na zmiany w tym obszarze. Każdy będzie mógł się zrestrukturyzować, ale nieobowiązkowo. Pytanie do samorządów, czy rzeczywiście zależy im na poprawie sytuacji szpitali i w restrukturyzację wejdą" - dodał Adam Niedzielski.