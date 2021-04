Częstochowa ufunduje stypendia studentom pielęgniarstwa. Ci odpracują je w miejskim szpitalu

W miejskim szpitalu od zaraz potrzebnych jest 20-30 lekarzy i ok. 50 pielęgniarek. Miasto chce pozyskać biały personel dzięki programowi stypendialnemu.

Stypendium będzie miało maksymalną wysokość 1 tys. zł brutto miesięcznie i będzie przysługiwać tylko w okresie roku akademickiego.

Stypendyści w ciągu trzech miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu będą musiały podjąć pracę (przynajmniej na 3 lata) w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Prezydent Częstochowy przedłoży tamtejszej radzie miasta projekt uchwały rozszerzającej funkcjonujący od jesieni 2019 r. program ,,Dostępny lekarz”.

Potrzebne kadry, jest propozycja

Do tej program ten był skierowany do studentów medycyny. Prócz stypendium obejmuje on bezpłatne szkolenia zawodowe oraz preferencje w dostępie do mieszkania czynszowego w formule miejskiego TBS. Jak przypominają urzędnicy od samego początku zakładano poszerzenie programu o przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy. Placówki medyczne w mieście mają bowiem spory problem z niedoborem „białego personelu”.

- Potrzeby kadrowe są oczywiście bardzo duże, sięgają obecnie ok. 50 pielęgniarek i 20-30 lekarzy, których chętnie już teraz przyjęlibyśmy do pracy – mówi dyrektor miejskiego szpitala Wojciech Konieczny.

– Mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć jak najlepszy dostęp do opieki zdrowotnej o odpowiednim standardzie, a trudno go zapewnić inwestując jedynie w sprzęt i remonty placówek medycznych – potrzebni są ludzie – dodaje Zbigniew Niesmaczny, przewodniczący częstochowskiej rady miasta.

Kto otrzyma stypendium?

Jak podaje ratusz obecnie pielęgniarze i pielęgniarki kształcą się na trzech częstochowskich uczelniach.

Na stypendium od miasta będą mogły liczyć osoby na III (ostatnim) roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarskiego oraz II (ostatnim) roku studiów II stopnia na tym kierunku. Stypendium będzie miało maksymalną wysokość 1 tys. zł brutto miesięcznie. Kryterium jego uzyskania będzie średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 za poprzedni rok akademicki. Będzie przysługiwać tylko w czasie trwania roku akademickiego - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Jeżeli projekt uchwały zostanie przyjęty przez radę miasta nabór wniosków na najbliższy rok akademicki ogłosi prezydent Częstochowy na BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń UM – najpóźniej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Stypendyści w ciągu trzech miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu będą musiały podjąć pracę (przynajmniej na 3 lata) w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

- Mam nadzieję, że dzięki temu programowi ma szansę poprawić się zarówno komfort opieki nad pacjentkami i pacjentami szpitala w normalnych okolicznościach, jak i ich bezpieczeństwo w czasie potencjalnych kryzysów, takich jak ten wywołany koronawirusem – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Częstochowski ratusz przypomina ponadto, że w latach 2011-2020 na wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego samorząd wydał łącznie 28 mln zł – 17 mln na remonty i 11 mln na sprzęt medyczny. Stacja Pogotowia Ratunkowego dzięki miastu wzbogaciła się natomiast o 10 karetek o wartości 3 mln zł. Miasto podkreśla ponadto, że dzięki jego pośrednictwu MSZ i Pogotowie Ratunkowe jeszcze przed szczytem obecnej fali pandemii wzbogaciły się o sfinansowany głównie ze środków UE sprzęt medyczny wartości 6 mln zł.