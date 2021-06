Gmina zapłaci mieszkańcom za szczepienia. Po 200 zł na osobę

Jak na antenie Radia 90 tłumaczył Paweł Macha, burmistrz Kuźni Raciborskiej, nagroda ma przede wszystkim zabezpieczyć pracę urzędu, a co za tym idzie - obsługę mieszkańców. Dlatego też nagrody będą przyznawane nauczycielom, pracownikom magistratu oraz innych jednostek gminy, takich jak np. Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej.

- Nie jestem urodzonym samorządowcem, tylko przedsiębiorcą przy okazji i wiem, że gdy są braki kadrowe, trzeba realizować pewne zadania i cele. Jak co chwilę ktoś mi ucieknie na jakąś kwarantannę, to ja i tak muszę swoje zadania mieć wykonane. Jestem przekonany, że musimy doprowadzić sytuację do porządku. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam możliwości przymuszania, ale gdybym miał, to bym przymusił do szczepień - mówił Paweł Macha w Radiu 90.

Kuźnia Raciborska znajduje się na terenie powiatu raciborskiego, liczącego niespełna 110 tys. mieszkańców. Jak wynika z dziennych raportów Ministerstwa Zdrowia, do 7 czerwca pierwszą dawkę szczepionki przyjęło tam ponad 58 tys. osób. Po drugiej dawce jest z kolei 21 tys. osób.

Loteria trwa

Już pod koniec maja, rząd podjął decyzję, aby nagradzać mieszkańców za przystąpienie do szczepień. Każda gmina, gdzie będzie najwyższy stopień zaszczepienia w ramach 49 obszarów, otrzyma 1 mln zł na dowolny cel. Gmina, która będzie miała największy wskaźnik zaszczepienia w skali Polski otrzyma dodatkowo 2 mln zł.

Prócz tego dla pierwszych 500 gmin, które osiągną wskaźnik zaszczepienia 75 proc., przeznaczone zostanie po 100 tys. zł na na dowolny cel.

Ponadto uruchomiono loterię Narodowego Programu Szczepień. Co dwutysięczna osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł, a każdy uczestnik ma aż cztery szanse na wygraną. Co tydzień będą dwie nagrody po 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery. Co miesiąc będą dwie nagrody po 100 tys. zł oraz samochody hybrydowe, a w finale będą to dwie nagrody po milion złotych i samochody hybrydowe.