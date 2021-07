Kto do obowiązkowego szczepienia? Lekarze, nauczyciele, urzędnicy zgłaszają wnioski

Organizacja wskazuje również na konieczność dostosowania podstawy programowej do rzeczywistych potrzeb i możliwości uczniów po roku zdalnej nauki (czyli odchudzenia podstawy programowej), poprawy dostępu uczniów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in. obowiązek zatrudnienia psychologa i pedagoga w każdej szkole.

ZNP oczekuje także wprowadzenia norm prawnych związanych z pracą zdalną nauczycieli,

wyposażenia wszystkich placówek w szybki internet i sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia na odległość, przyjęcia rozwiązań prawnych umożliwiających dyrektorowi szkoły podjęcie decyzji o wprowadzeniu systemu edukacji zdalnej lub hybrydowej w zależności od sytuacji w placówce.

Związek za konieczne uważa zapewnienie szkołom, przedszkolom i placówkom oświaty dostępu do sprawnie działającego systemu testów w przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa w placówce oraz prowadzenie stałej i intensywnej kampanii edukacyjnej promującej korzyści wynikające z zaszczepienia się, szczególnie w rejonach o niskim wskaźniku wyszczepialności mieszkańców, a także przeciwdziałanie dezinformacji ze strony antyszczepionkowców.

"Konieczne jest pilne podjęcie kompleksowych działań, które zminimalizują ryzyko wprowadzenia w nowym roku szkolnym kolejnego tzw. lockdownu w oświacie oraz umożliwią szkołom i placówkom prowadzenie edukacji w trybie stacjonarnym w maksymalnie bezpiecznych warunkach" - podkreśla ZNP.

Szczepić urzędników?

Jak słusznie wskazał w swoim stanowisku Związek Miast Polskich, postulat o włączenie urzędników do pierwszej grupy szczepień - wtedy, gdy szczepionki nie były jeszcze tak łatwo dostępne, jak obecnie - pojawił się kilka miesięcy temu.

- Pracownicy samorządowi zaliczają się do wspomnianej w etapie II programu "grupy osób bezpośrednio zwiększających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażonych na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne". Uwzględnienie urzędników samorządowych w jednym z wcześniejszych etapów programu zapewni większe szanse utrzymania sprawnej administracji publicznej - przekonywał Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.

Z postulatem tym zgodził się m.in. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

- Zainteresowanie szczepieniami w samorządach jest - i to duże. Jeżeli miałbym je uplasować na tle innych grup społecznych czy zawodowych, powiedziałbym, że jest ono ponadprzeciętne. Nie spotkałem się jednak - a widujemy się z samorządowcami na różnego rodzaju gremiach - z wnioskiem, by włączyć tę grupę zawodową do programu szczepień - mówił w marcu w rozmowie z PortalSamorządowy.pl Wójcik.

Tyle że wówczas nikt nie spodziewał się, że spadek zainteresowania szczepieniami może być tak duży, że rządzący będą analizować możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień urzędników. Niebawem może okazać się, że będą obowiązkowe.

- Uważam, że jest to dobry pomysł i trzymam kciuki, żeby doszło do jego realizacji. W naszym urzędzie w wyniku zakażenia koronawirusem zmarły cztery osoby. To ludzie, których znaliśmy, z którymi pracowaliśmy. W naszym urzędzie pracownicy są świadomi zagrożenia i nikogo nie trzeba przekonywać, że szczepienia są potrzebne i że to jedyna szansa, by powstrzymać kolejne zakażenia, a w ich konsekwencji, niestety, również zgony - mówi Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa.

Świat się szczepi - obowiązkowo

Obowiązkowe szczepienia pracowników służby zdrowia wprowadzają Węgry. Przepisy mówią krótko: muszą oni najpóźniej do 1 września przyjąć co najmniej pierwszą dawkę szczepionki.

Jak informuje Polsat News, zgodnie z rządowym dekretem, placówki opieki zdrowotnej nie mogą zatrudniać pracownika służby zdrowia, który nie został zaszczepiony, a jeśli zatrudniony pracownik odmówi szczepienia, będzie musiał zostać zwolniony. Wyjątkiem są tylko ci pracownicy, którzy przedstawią zaświadczenie lekarskie o tym, że nie mogą być zaszczepieni.

Dekret obejmuje pracowników podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, szpitali, pogotowia ratunkowego, farmakologii, w tym także pracowników prywatnej służby zdrowia. Dotyczy również lekarzy odwiedzających domy opieki.

Decyzję o obowiązkowych szczepieniach podjęto też za Oceanem. Kilka dni temu gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił, że pracownicy administracji stanowej będą musieli się zaszczepić przeciwko COVID-19 lub przedstawiać co tydzień wyniki testów. Z zamiarem objęcia takim obowiązkiem administracji federalnej nosi się Biały Dom.

Obowiązkowych szczepień nie wykluczają też władze Francji. Te jednak idą o krok dalej, bo działaniami chcą objąć całą populację kraju. W kraju nad Sekwaną wciąż blisko 20 proc. osób w wieku powyżej 80. roku życia nie przyjęło nawet pierwszej dawki szczepionki.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział wprowadzenie obowiązku szczepień dla pracowników ochrony zdrowia i stacjonarnych placówek opiekuńczych. Jako datę, do której powinni je wykonać, wskazał połowę września. Po tej dacie ruszą kontrole.

Podobne decyzje ogłosił rząd Grecji, gdzie od września pracownicy ochrony zdrowia, instytucji odpowiadających polskim domom pomocy społecznej i zakładom opiekuńczo-leczniczym, będą musieli okazać w swoich miejscach pracy certyfikaty szczepień.

We Włoszech obowiązku szczepienia wprawdzie nie ma, ale wymaga się, by pracownicy poddawali się szczepieniom. W przypadku odmowy nie są dopuszczani do pracy z pacjentami. Jeśli jest taka możliwość, zostają kierowani do innych obowiązków. Zdarzają się też decyzje o wstrzymaniu im wypłat.

Możliwość weryfikacji szczepienia przez pracodawców jest jednym z rozwiązań analizowanych przez polski rząd. Jak wskazał Michał Dworczyk podczas piątkowej (30 lipca) konferencji prasowej, to postulat formułowany od wielu tygodni przez środowiska zrzeszające przedsiębiorców.