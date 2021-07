Kwarantanna po powrocie z zagranicy wciąż obowiązuje. Ale nie wszystkich

Rozporządzenie z 6 maja zwalnia też z obowiązku odbycia kwarantanny uczniów pobierających naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, a także dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

fot. PTWP

Podobnie jest w przypadku studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w RP lub, w przypadku obywateli RP w innych państwach oraz osoby prowadzące działalność naukową.

Żeglarze i konserwatorzy

Kwarantanna nie dotyczy też osób, które są w Polsce przejazdem, żeglują pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE i państw sygnatariuszy Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), bez zawijania do portów państw trzecich,

Nie są do niej zobowiązane także osoby wykonujące za granicą prace związane z konwojowaniem i opieką konserwatorską zbiorów muzealnych oraz ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze.

Sportowcy i nauczyciele

Wyłączeni są z niej sportowcy i ich trenerzy, lekarze, fizjoterapeuci lub sędziowie biorący udział

w międzynarodowych zawodach, a także przez akredytowani dziennikarze. oraz członkowie kadry narodowej i ich sztaby powracające ze zgrupowań zagranicznych lub z międzynarodowych zawodów.

Osoby wykonujące zawody medyczne, nauczyciele polskich szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, nauczyciele skierowani do pracy za granicą, a także osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, matury, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego ich opiekunów - te grupy także nie muszą odbywać kwarantanny.

Zasady kwarantanny za granicą - w aplikacji

W piątek (16 lipca) zaczęła działać aplikacji dla Polaków wyjeżdzających za granicę "Polak za granicą". W aplikacji znajdą się m.in. informacje o zasadach wjazdu na teren danego państwa, zasadach przemieszczania się i ograniczeń w tym zakresie oraz o tym, jakie restrykcje mogą być nałożone przez poszczególne państwa np. na osoby niezaszczepione.

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk podkreślił, że osobom, które już przebywają za granicą, aplikacja umożliwi szybkie zlokalizowanie placówek dyplomatycznych.

Aplikacja jest dostępna w głównych platformach sprzedażowych i - jak podkreślił Wawrzyk - zawiera informacje aktualizowane na bieżąco.

Wiceminister SZ poinformował też, że resort spraw zagranicznych utrzymuje dotychczasową rekomendację: nie podróżuj, jeżeli nie jest to absolutnie niezbędne, ale wprowadza "pewne modyfikacje tego komunikatu". "Po pierwsze zwracamy uwagę na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń i zachorowań, ale też informacje o nowych wariantach choroby, które występują, pojawiają się na bieżąco" - powiedział.

"Apelujemy o to, by wyjazdy były realizowane przede wszystkim przez osoby zaszczepione, bo zaszczepienie umożliwia bezproblemowy wjazd do danego kraju, bezpieczny i spokojny pobyt, (...) też umożliwia wstęp do szeregu miejsc, gdzie dla osób niezaszczepionych to wejście jest w poszczególnych krajach ograniczone" - podkreślił wiceszef MSZ.

Wawrzyk zwrócił też uwagę, że w kontekście planów wakacyjnych należy pamiętać, iż "sytuacja w związku z pojawieniem się nowych odmian wirusa jest dynamiczna", a w niektórych krajach gwałtownie wzrasta liczba zachorowań.

Zauważył, że może się zdarzyć tak, że po kilku tygodniach od przyjazdu może się okazać, iż na przykład powrót do kraju jest związany z ograniczeniami, których wcześniej nie było. Apelował o korzystanie z aplikacji, w której można znaleźć najnowsze informacje.

MSZ: Niezaszczepieni niech zostaną w Polsce

Ministra zapytano dlaczego MSZ rekomenduje osobom niezaszczepionym, by zostali w Polsce, choć różne kraje umożliwiają podróżnym wjazd m.in. po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Wawrzyk wskazał na przykład Lizbony, gdzie kilka tygodni temu była bardzo trudna sytuacja epidemiczna, także jeśli chodzi o miejsca w szpitalach dla osób z ciężkim przebiegiem koronawirusa. Zauważył, że w takiej sytuacji osoby niezaszczepione są narażone na to, że "będą na miejscu potraktowane w taki sam sposób, jak inni chorzy w danym kraju". Wskazywał, że może okazać się, że o ile osoby zaszczepione będą mogły po zagranicznym pobycie wrócić bezpiecznie do kraju w zaplanowanym terminie, to nieszczepione narażają się na o wiele dłuższy pobyt, związany np. z hospitalizacją za granicą.