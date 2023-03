Lekarze odchodzą ze szpitali powiatowych do prywatnych placówek. Nie tylko przez pieniądze

Janusz

2023-03-10 23:46:49

Upaństwowić szpitale,przywrócic publiczną slużbe zdrowia,bezplatną dla każdego obywatela,toż to jest zapisane w Konstytucji ,dostęp do bezpłatnej slużby zdrowia,ale życie swoje,jesteś nieubezpieczony,to umieraj,bo prywaciaż nie chcę Ciebie zarejestrować! A na niedobór personelu,jest rozwiązanie,po p

...

ierwsze wprowadzić odplatność za studia albo 15 lat odpracuj po stażu w publicznej ochronie zdrowia,w miarę godne zarobki ale bez horrendalnych stawek,po drugie oglosić po świecie,że Polska przyjmie lekarzy,pielęgniarki do siebie,z możliwościa zakwaterowania,nauki języka,z czasem otrzymania obywatelstwa,sprawa szybko się rozwiąże,a polskich konowałów pazernych na kasę,usuwać za błedy i łapówkarstwo z zawodu,10 lat i będzie lepiej,dodam zwiększenie miejsc na studiach medycznych i przywrócenie średnich szkół pielęgniarskich,po co komu pielęgniarka po studiach?! Zrobić zastrzyk,podać leki,obsługa komputera,toż to dzieci mają w jednym palcu taką umiejętność,od razu zwiększy się liczba młodych pielęgniarek,bo tym po studiach i z dużych miast,to się już w d...ch po przewracało,wiem bo troszkę znam to z autopsji.