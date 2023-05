Lipcowe podwyżki płac w służbie zdrowia dobiją szpitale powiatowe

Dyrektorzy szpitali powiatowych i prezydenci miast na prawach powiatów drżą przed konsekwencjami lipcowych podwyżek w ochronie zdrowia. Już teraz płace stanowią nawet 85 proc. budżetu lecznic. Jeden ze szpitali już teraz wszystkie środki z NFZ wydaje na pensje.

Narastające zadłużenie szpitali powiatowych jest wynikiem rosnących kosztów udzielania świadczeń, które nie mają odzwierciedlenia w adekwatnej zmianie wyceny świadczeń medycznych przez NFZ oraz braku finansowania nadwykonań - podkreślają samorządowcy.

Na problemy te nakładają się znaczące braki kadrowe, z którymi boryka się większość szpitali.

Obecna formuła finansowania szpitali, w zdecydowanej większości, jest przeznaczona na wynagrodzenia personelu, a nie na realizację świadczeń - czytamy w apelu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Sytuacja finansowa szpitali miejskich i powiatowych w województwie śląskim była tematem piątkowego (19 maja) Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, który działa przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

Samorządowcy i dyrektorzy szpitali jednym głosem ws. zmiany wyceny świadczeń NFZ

W spotkaniu udział wzięli prezydenci miast na prawach powiatu woj. śląskiego oraz kilku przedstawicieli szpitali, którzy dyskutowali na temat przyczyn wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Uczestnicy zastanawiali się, czy organy prowadzące SP ZOZ-y lub organy właścicielskie szpitali prowadzonych w formie spółki mogą podjąć skuteczne działania ograniczające straty finansowe szpitali.

Jak podkreślano, pomimo wysiłku finansowego i organizacyjnego włożonego na przestrzeni lat przez samorządy, sytuacja finansowa większości szpitali powiatowych nie poprawia się. Narastające zadłużenie szpitali powiatowych jest wynikiem rosnących kosztów udzielania świadczeń (w tym kosztów pracy oraz dostosowania szpitali do obowiązujących wymogów i regulacji prawnych), które nie mają odzwierciedlenia w adekwatnej zmianie wyceny świadczeń medycznych przez NFZ oraz braku finansowania nadwykonań - wyliczano podczas spotkania.

- Przyczyn trudnej sytuacji szpitali miejskich jest wiele, wspomnę tylko o niektórych, choć dla pełnego obrazu sytuację tę powinniśmy oceniać na tle szpitali wojewódzkich i klinicznych. Przede wszystkim zdiagnozowane przez nas problemy są efektem złych rozwiązań systemowych i niewystarczającego finansowania tego sektora, na co ani samorządowcy, ani dyrektorzy tych placówek nie mają realnego wpływu. Dochodzi do tego jeszcze galopująca inflacja, przez którą musimy mierzyć się ze wzrostem kosztów funkcjonowania placówek w zasadzie w każdej sferze - przede wszystkim dotkliwe są rosnące ceny energii i leków - tłumaczył Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. - Lecznice w swoich budżetach musiały też zabezpieczyć środki na podwyżki dla pracowników, na które nie dostały pieniędzy - mówił.

Podwyżki w służbie zdrowia nie do udźwignięcia przez szpitale i powiaty

Także dyrektorzy placówek są mocno zaniepokojeni konsekwencjami nadchodzących lipcowych podwyżek w ochronie zdrowia, ponieważ płace pracownicze stanowią nawet 85 proc. budżetu.

- Bez rzetelnej wyceny świadczeń, szpitalom nie wystarczy środków na wypłacenie kolejnych podwyżek wymuszonych ustawą - mówili podczas spotkania z samorządowcami z woj. śląskiego.

Jeden ze szpitali już teraz wszystkie środki z NFZ wydaje na pensje.

- W takich obiektywnych warunkach (bez zmiany wysokości środków finansowych w systemie ochrony zdrowia), żadne zmiany organizacyjne wprowadzane przez samorządy nie zahamują dalszego narastania zadłużenia. Konieczne jest zwiększanie nakładów finansowych adekwatne do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez placówki, co wielokrotnie podkreślali przedstawiciele samorządów lokalnych. Bez tego jakiekolwiek działania nie przyniosą oczekiwanych efektów w postaci wyraźnej poprawy dostępności i jakości usług szpitalnych, bez dalszego zadłużania się jednostek - zaznaczali uczestnicy Konwentu.

- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma co prawda na nowo wycenić świadczenia, ale obawiamy się, że nie wystarczy nam i tak środków - odniósł się do zaistniałej sytuacji Władysław Perchaluk, prezes zarządu Związku Szpitali Powiatowych Woj. Śląskiego.

Na problemy te nakładają się znaczące braki kadrowe, z którymi boryka się większość szpitali.

- Konieczne jest zwiększenie środków przekazywanych szpitalom powiatowym z budżetu państwa, ich oddłużanie, uruchamianie dedykowanych dla nich konkursów, podniesienie wycen procedur medycznych, a także zwiększenie współczynników dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń - apelował Michał Pierończyk - ale to nie wszystko - nie można bowiem też zapominać o braku wystarczającej kadry, przez co rosną ponadnormatywne koszty wynagrodzeń w niektórych specjalizacjach.

Pensje zjadają większość pieniędzy, jakie szpitale dostają z NFZ. Potrzebna zmiana systemu finansowania

Jak wylicza Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, zadłużenie polskich szpitali wynosi już prawie 20 mld złotych.

- Jest to kwota, której nie da się zredukować bez fundamentalnych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia. To zjawisko jest powszechne. Zadłużone są zarówno małe szpitale, które reprezentujemy, jak i te największe, kliniczne, co wyraźnie wskazuje, że jest to problem systemowy. Nie wynika on ze złego zarządzania dyrektora konkretnej placówki, położenia czy wielkości szpitala. Lata zaniedbań i brak odpowiedniej i przejrzystej organizacji w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia doprowadziły do dramatycznej sytuacji i walki o utrzymanie płynności finansowej każdego miesiąca - czytamy w liście otwartym OZPSP do ministra zdrowia.

[treść listu publikujemy poniżej do pobrania]

Organizacje w apelu kolejny raz przypominają o wyroku TK z 2019 r. Trybunał podkreślił, że środki przekazywane przez NFZ są nieadekwatne do kosztów ponoszonych przez placówki, a niedobory ochrony zdrowia są znane ustawodawcy i mają charakter systemowy

Apelują o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce, ratując je przed "ostateczną zapaścią".



- Mając na uwadze ogromną determinację Pana Ministra w zakresie wprowadzenia Ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta, zupełnie niezrozumiałym jest fakt pomijania kwestii finansowych w przypadku realizowania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie. Bez wątpienia ustawa ta przyniesie całemu systemowi ochrony zdrowia realne korzyści, jednak wymaga to zwiększenia nakładów finansowych, które na tę jakość i bezpieczeństwo będą się przekładały. Obecna formuła finansowania szpitali, w zdecydowanej większości jest przeznaczona na wynagrodzenia personelu, a nie na realizację świadczeń - podkreślają dyrektorzy lecznic powiatowych.











Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.