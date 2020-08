Łukasz Szumowski rezygnuje. Kolejna dymisja w Ministerstwie Zdrowia

Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia – oświadczył we wtorek (18 sierpnia) minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował, że pozostaje posłem, chce też wrócić do wykonywania wyuczonego zawodu lekarza.

We wtorek (18 sierpnia) Łukasz Szumowski poinformował o rezygnacji z funkcji ministra zdrowia.

Zapewnił, że jego następca z pewnością poradzi sobie z prowadzeniem resortu.

Moja decyzja wynika w dużym stopniu z przesłanek i osobistych, i pracy zawodowej. Miałem zobowiązania i miałem termin, który powinien doprowadzić mniej więcej około lutego - mówił Szumowski.

- Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia (...). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (...), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów - mówił Szumowski na briefingu.

Zaznaczał, że jest przekonany, że jego następca, na pewno niezwykle kompetentny ekspert, będzie mógł poprowadzić dalej ten system, który zbudowali reagując na rzecz niespotykaną, jaką była epidemia koronawirusa.

- Jeżeli mój następca będzie chciał czegokolwiek i kiedykolwiek - służę mu radą" - oświadczył. "Po mojej rezygnacji formalnie władzę w resorcie służby zdrowia przejmuje na razie premier. (...) Co do kandydatów - decyzja należy do premiera. W tej kwestii się nie wypowiadam - podkreślał.

Przyznał, że czas na odejście nigdy nie jest dobry. "Mamy wypracowany cały system opieki na osobami chorymi na Covid-19; mamy wzrost testów, laboratoria. Sytuacja pacjentów hospitalizowanych jest na podobnym poziomie ok 2 tys., zaś tych, którzy są ciężko chorzy na poziome 70-100. Mamy podpisaną umowę z Unią Europejską dotyczącą szczepionki, której pierwsza partia powinna być już w grudniu" - powiedział.

Dodał, że "ten termin był już uzgadniany od mniej więcej tygodnia, dwóch tygodni". "Dla mnie i oczywiście dla pana premiera, dla pana prezesa i dla prezydenta to nie jest zaskoczenie" - powiedział.