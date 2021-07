Obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia i nauczycieli? "Jakie będą decyzje, najbliższe dni pokażą"

Kwestia wprowadzenia szczepienia obowiązkowego pracowników służby zdrowia, administracji czy nauczycieli jest do rozważenia – powiedział w czwartek (29 lipca) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. "Nikt tego nie wyklucza" – zaznaczył.

Wiceminister Kraska, pytany w TVP Info o możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień służb medycznych, nauczycieli i pracowników administracji, powiedział, że w tej kwestii członkowie Rady Medycznej są zgodni.

"Jutro będzie kolejne posiedzenie rządowego zespołu kryzysowego i też będziemy o tym rozmawiać. Jakie będą decyzje, najbliższe dni pokażą" - zaznaczył.

Zapowiedział, że na jesieni na pewno nastąpi wzrost zakażeń, w związku z tym decyzje będą podejmowane zależnie od sytuacji epidemicznej.

"Widzimy za naszą zachodnią granicą, że codziennie przybywa nowych przypadków zakażeń. U nas jest na razie wzrost, ale stosunkowo jeszcze niewielki, ale tak samo było w poprzednich falach" - dodał.

Kraska powiedział, że "kwestia wprowadzenia szczepienia obowiązkowego grup, które mają duży kontakt z ludźmi, czyli mówimy o służbie zdrowia, nauczycielach czy pracownikach administracji jest do rozważenia. Nikt tego nie wyklucza".

Pytany o przygotowanie do czwartej fali, powiedział, że "od strony medycznej - zabezpieczenie łóżkowe, respiratorowe - to jesteśmy już gotowi. Ten plan od kilkunastu tygodni jest przećwiczony przez służby wojewodów, bo to na nich spoczywa obowiązek zabezpieczenia" - powiedział wiceszef resortu zdrowia.

Przyznał, że trudno przewidzieć, jaka będzie skala zachorowań w czasie czwartej fali. "Mamy jeszcze trochę czasu, kilka tygodni, które są przed nami, żeby przyjąć szczepionkę, nawet dwudawkową i uzyskać odporność" - powiedział Kraska.