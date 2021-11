Od 1 grudnia pakiet alertowy i nowe obostrzenia. Wracają limity osób i ograniczenia w podróżowaniu

Od 1 grudnia rząd wdraża pakiet alertowy w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa. Zakłada on zmniejszenie limitu osób mogących brać udział w weselach, bawiących się na dyskotekach, czy biorących udział w spotkaniach. Ograniczenia mają dotknąć hotele, gastronomię, obiekty sportowe, placówki kultury i kościoły. Nowe obostrzenia mają na razie obowiązywać do 17 grudnia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w poniedziałek zmianę limitów m.in. w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach.

Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

Od 1 grudnia wprowadzone zostają także dodatkowe ograniczenia dla osób podróżujących z krajów non-Schengen.

Wiadomość o powrocie obostrzeń nie jest zaskoczeniem. Już rano 29 listopada minister zdrowia Adam Niedzielski sygnalizował, że w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa (określonego przez WHO nazwą Omikron), co do którego istnieją podejrzenia, że nie chronią przez nim szczepienia, możliwe jest wprowadzenie od 1 grudnia pewnych obostrzeń. I tak też się stanie.

Wracają limity osób

Od 1 grudnia zacząć ma obowiązywać tzw. pakiet alertowy. Zakłada on, że w zgromadzeniach i uroczystościach (np. weselach, stypach), a także dyskotekach będzie mogła brać udział maksimum 100 osób (obecnie jest to 150).

Czytaj: Gdzie na narty? Górskie kurorty liczą na efekt szczepień

W przypadku placówek kultury, obiektów sportowych, gastronomicznych, hoteli oraz kościołów limity dostępnego obłożenia zostaje zmniejszony z 75 do 50 proc. miejsc (w tym limicie nie mieszczą się osoby zaszczepione). Zwiększona natomiast zostaje (z 10 do 15 m.kw) obowiązkowa powierzchnia przypadająca na jedną osobę w siłowniach, klubach i centrach fitness, muzeach, galeriach sztuki, na targach, wystawach, kongresach, konferencjach oraz placówkach handlowych.

Minister pytany o to, jak restaurator ma technicznie sprawdzać, czy klient jest zaszczepiony, czy restaurator lub np. właściciel klubu fitness ma prawo zapytać o certyfikat covidowy i co, kiedy klient odmówi jego okazania, Niedzielski ocenił, że "to jest bardzo prosta sytuacja".

"Rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć określali regulaminy. Wewnętrznie mogą one oznaczać, że jeżeli jest jakiś limit, to do limitu (osób) się wpuszcza. Jeżeli limit zostaje przekroczony, to zgoda osoby okazującej paszport (covidowy) na to, żeby wejść, jest domyślna. Jeżeli nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy" - powiedział Niedzielski.

Ograniczenia na granicach

Od 1 grudnia wprowadzone zostają także dodatkowe ograniczenia dla osób podróżujących z krajów non-Schengen. Wprowadzony zostaje zakaz lotów z Botswany, RPA, Namibii, Eswatini, Lesotho, Zimbabwe i Mozambiku. Dodatkowo osoby wracające z tych krajów nie mogą być zwolnione z kwarantanny przez 14 dni.

Dla podróżujących z krajów non- Schengen wprowadzone zostaje wydłużenie kwarantanny do 14 dni i zwolnienie testem PCR wykonanym po upływie 14 dni od przekroczenia granicy. Osoby w pełni zaszczepione preparatami uznanymi na terenie Unii Europejskiej, które przyjeżdżają do Polski, nie podlegają kwarantannie.