Polska szczepi obywateli szybciej niż Unia. Czy to się może zmienić?

Kiedy spojrzeć na statystyki szybkości szczepień, średnia Unii Europejskiej jest wstydliwa. Biorąc pod uwagę zaszczepioną liczbę ludności na 100 mieszkańców: lepsze wyniki osiągnięto nie tylko w Izraelu czy USA, ale także m.in. w Wielkiej Brytanii czy Serbii. Polska na tle Wspólnoty wygląda solidnie. Ale - zdaniem Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha - może to się zmienić, gdy zaczną do nas trafiać większe partie szczepionek. - Nasz obecny system zdrowia sobie z tym nie poradzi. Potrzebne w nim będą samorządy - ocenia.

Unia Europejska szczepi przeciw COVID-19 znacznie wolniej niż m.in. USA, Wielka Brytania czy Izrael.

Tempo szczepień w Polsce - na tle Wspólnoty - jest bardzo dobre. Zauważają to także zagraniczni politycy.

- Obecny system szczepień odpowiada liczbie sprowadzanych dawek. Za kilka tygodni ich liczba zwiększy się kilkukrotnie. Musimy się na to przygotować i włączyć samorządy do programu szczepień - ocenia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Jak wynika z danych z serwisu Our World in Data, do 11 lutego średnia zaszczepionych osób w Polsce wyniosła 5,27 osoby na 100 mieszkańców. To wynik lepszy m.in. od średniej unijnej (4,41 osoby na 100 mieszkańców) czy sąsiednich Niemczech (4,38).

Unii Europejskiej oraz Polsce daleko jednak do takich krajów, jak Izrael (71,19), który jest światowym liderem w liczbie szczepień na 100 mieszkańców. Ale dużo lepsze wyniki mają także m.in. Stany Zjednoczone (14,02) czy takie europejskie kraje, jak Wielka Brytania (20,67) i Serbia (10,57), która swoją drogą w szybkim czasie wyrosła na lidera kontynentalnej Europy.

Czy Unia powinna szczepić swoich obywateli szybciej niż obecnie? Zapytaliśmy o to samorządowców, którzy jednocześnie mają medyczne wykształcenie.

Wspólny program to mniej konkurencji i mniejsze ceny

- Bez uczestnictwa we wspólnym europejskim programie szczepień musielibyśmy konkurować z innymi krajami o szczepionki. Mogłoby to nas więcej kosztować. Poza tym - nie sądzę, że Polska ma takie zasoby finansowe, aby na równi rywalizować pod tym kątem np. z Niemcami - uważa Roman Kolek, wicemarszałek woj. opolskiego, były lekarz.

Podobnego zdania jest Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Jak zaznacza, największą zaletą solidarnościowego zaopatrywania krajów w UE, pozostaje przyjęcie algorytmu, iż liczba szczepionek dla danego kraju jest ustalana na podstawie liczby ludności, a nie siły politycznej czy finansowej.

- Izrael czy Wielka Brytania są w zupełnie innej sytuacji. Pierwszy z tych krajów rozpoczął starania o dostawy szczepionek jeszcze przed uzyskaniem przez nie odpowiednich certyfikacji. A podjęcie tej decyzji także wynikało ze szczególnej sytuacji geopolitycznej. Z kolei w Wielkiej Brytanii system dopuszczania szczepionek do obrotu jest podobny do unijnych standardów, ale jednak nieco uproszczony. Można Brytyjczykom gratulować, ale ich działanie było obarczone ryzykiem - ocenia prezydent Wałbrzycha.

Możemy być z siebie dumni. Przynajmniej na razie