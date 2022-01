Ponad 30 tys. zakażeń koronawirusem. Rząd wprowadza pracę zdalną w administracji publicznej

30586 nowych zakażeń - dokładnie tyle zanotowano podczas ostatniej doby w Polsce.

To liczba, której nie spotkaliśmy dotychczas w żadnej fali - powiedział Adam Niedzielski.

W najbliższych tygodniach czekają nas kolejne dynamiczne wzrosty zakażeń.

- Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie szef resortu zdrowia

Mamy 30 586 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (5594), śląskiego (4647), małopolskiego (3471), dolnośląskiego (2458), pomorskiego (2341), wielkopolskiego (2195), podkarpackiego (1789), lubelskiego (1362), łódzkiego (1360), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 19, 2022

Dodał, że w przyszłym tygodniu poziom zakażeń może wynieść powyżej 50 tys. zakażeń.

- Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia. To ogromne zagrożenie dla wydolności systemu opieki zdrowotnej, sytuacja jest dramatyczna - powiedział minister zdrowia.

Minister @a_niedzielski w #MZ: Dzisiejsze statystyki dotyczące #COVID19 są bardzo poważne. Nie tylko wkroczyliśmy w 5 falę, ale prognozujemy, że będzie ona się bardzo dynamicznie rozwijała. pic.twitter.com/JDOoqKufIa — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 19, 2022

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń tam gdzie to możliwe, wprowadzone zostanie przejście na pracę zdalną w administracji publicznej.

- Ta sytuacja wymaga specjalnych kroków. Zdecydowaliśmy o obowiązku przejścia administracji publicznej na pracę zdalną. Oczywiście z wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane dla obywateli - powiedział Niedzielski.