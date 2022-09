Powiaty i szpitale wnioskują do NIK o kontrolę finansowania świadczeń zdrowotnych

Zwracamy się z prośbą do o przeprowadzenie przez NIK, kontroli doraźnej dotyczącej procesu przygotowania, zatwierdzania i wdrażania rekomendacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej – czytamy we wspólnym wniosku Związku Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Niedobór środków tylko na zapewnienie ustawowych podwyżek szpitale szacują na kilkaset tysięcy złotych miesięcznie.

W niektórych przypadkach wartość nowych aneksów jest bliska lub w niewielkim zakresie przekracza wartość dotychczasowych umów.

Na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęły proces aneksowania umów zawartych ze świadczeniodawcami.

"Z uwagi na skalę środków finansowych, jaka została przekierowana do systemu ochrony zdrowia na tegoroczny wzrost wyceny świadczeń, którego zasadniczym celem było zapewnienie świadczeniodawcom środków na podwyższenie płac w sektorze ochrony zdrowia, zwracamy się z prośbą do o przeprowadzenie przez NIK kontroli doraźnej" - napisano we wspólnym wniosku Związku Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych do Najwyższej Izby Kontroli.

Chodzi o skontrolowanie procesu przygotowania, zatwierdzania i wdrażania Rekomendacji z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Samorządowcy tłumaczą, że 13 lipca minister zdrowia zatwierdził opracowaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendację w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Z informacji przekazanych przez szpitale miejskie i powiatowe do Związku Powiatów Polskich wynika, że co najmniej 130 szpitali miejskich i powiatowych z podwyżki wyceny świadczeń nie będzie w stanie sfinansować obligatoryjnych podwyżek dla pracowników medycznych i pozostałych pracowników działalności podstawowej wskazanych w załączniku do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Nowe aneksy

Jak czytamy we wniosku, w niektórych przypadkach wartość nowych aneksów jest bliska lub w niewielkim zakresie przekracza wartość dotychczasowych umów.

„Należy zauważyć, że wraz z podwyżką wyceny świadczeń nastąpiła likwidacja tzw. współczynników korygujących, którymi dotychczas przekazywano środki na obligatoryjne dodatki do wynagrodzeń lub podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych” – piszą autorzy wniosku.

Niedobór środków tylko na zapewnienie ustawowych podwyżek szpitale szacują na kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. W skrajnych przypadkach są to kwoty przekraczające milion złotych.

Dodatkowo szpitale (blisko 200 podmiotów, które odpowiedziały na ankietę przeprowadzoną przez Związek Powiatów Polskich) wskazały, że nie będą w stanie sfinansować podwyżek dla osób zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowa o pracę.

Jak czytamy w piśmie do NIK w przypadku typowych szpitali powiatowych i miejskich, z uwagi na charakter udzielanych świadczeń, koszty pracy (i pochodnych) stanowią główny element w strukturze kosztów.

W ocenie Związku Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych niedobór środków przypadku szpitali powiatowych i miejskich (są to głównie szpitale I i II stopnia PSZ) wynika z błędu w przyjętej metodologii podziału środków, w której w niewystarczającym stopniu uwzględniono włączenia do wyceny świadczeń wynagrodzeń dotychczas wypłacanych w formie współczynników korygujących.

