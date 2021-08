Prezydent Wałbrzycha w obronie odwołanej dyrektor szpitala: ta decyzja musi być cofnięta

Przypomniał, że sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka z powodów kadrowych i finansowych.

- Mogę dziś powiedzieć, że pan marszałek czary Przybylski i wicemarszałkowie biorą od tego momentu pełna odpowiedzialność, również prawną, za to wszystko co będzie się działo jeśli chodzi o opiekę zdrowotną na terenie zamieszkałym przez 300 tys. ludzi - mówił twardo Szełemej.

Odwołana za "niewywiązanie się z obowiązków"

Jak podał urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w oświadczeniu, podstawą decyzji o odwołaniu Marioli Dudziak ze stanowiska było "niewywiązywanie się z obowiązków dyrektora szpitala, niewykonanie poleceń służbowych wydanych przez urząd marszałkowski nadzorujący szpital oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego".

Zdaniem zarządu województwa działania te spowodowały, że wałbrzyski szpital utracił możliwość udziału w pilotażowym programie Centrum Zdrowia Psychicznego.

"Przystąpienie szpitala wojewódzkiego do programu pilotażu miało stanowić istotny element rozwoju ochrony zdrowia psychicznego w województwie oraz zapewnienia dolnośląskim pacjentom wielostronnego i skoordynowanego wsparcia lecznictwa psychiatrycznego i opieki społecznej. Obecnie nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie dąży się do usprawnienia systemu opieki psychiatrycznej, aby stała się dostępna blisko domu i jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjenta. Pilotaż centrów zdrowia psychicznego polega na zwiększeniu opieki środowiskowej ograniczając konieczność hospitalizowania pacjentów" - czytamy w oświadczeniu.

Podano, że dyrektor mimo upomnień ze strony urzędu nie złożyła deklaracji uczestnictwa szpitala w pilotażu. Ponadto miała też w połowie lipca wprowadzić w błąd pracowników UMWD, informując, że taka deklaracja została złożona.

"Niewywiązanie się z poleceń służbowych, brak podjęcia wskazanych działań oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia doprowadziły do całkowitej utraty zaufania Zarządu Województwa Dolnośląskiego względem pani Marioli Dudziak. Mając na uwadze poważny charakter niedopełnienia obowiązków przez dyrektor szpitala, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu jej ze stanowiska" - czytamy w komunikacie.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu obejmie Adriana Tomusiak, która do tej pory pełniła funkcję dyrektora w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

Zdaniem samej odwołanej i władz Wałbrzycha podany podwód odwołania był pretekstem, a decyzja ma charakter polityczny.