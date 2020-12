Punkty szczepień przeciw COVID-19 już w większości polskich gmin

Prezes NFZ zaznaczył, że od 18 grudnia, przez cztery dni, trwać będzie nabór uzupełniający dla placówek, by zapełnić "białe plamy" na mapie punktów szczepień.

"Zachęcamy realizatorów świadczeń, którzy się jeszcze nie zgłosili. To nie jest konkurs, nie wybieramy najlepszych, tylko zachęcamy placówki, które zapewnią odpowiedni rygor sanitarny i w sposób bezpieczny i odpowiedzialny zaszczepią" - stwierdził Nowak.

Nowak podkreślił też, że w przeciwieństwie do pierwszego naboru placówek, drugi nie będzie odbywał się centralnie, tylko lokalnie, czyli przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

Szef KPRM Michał Dworczyk zauważył, że to niezwykle ważne, żeby każdy obywatel miał dostęp do punktu szczepień. Dodał, że w sprawie naboru dla kadry podmiotów leczniczych i aptek można się zgłaszać do 509 szpitali węzłowych.

- Listę szpitali węzłowych można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia i NFZ lub na www.gov.pl/szczepimysie. To bardzo ważne, aby zgłoszenia zostały dokonane - to nam pozwoli na dokładne zaplanowanie i zorganizowanie procesu szczepień grupy 0 – przekazał minister.

Pierwsze szczepienia możliwe jeszcze w 2020 r.

Dworczyk zauważył, że jeśli producent dotrzyma deklaracji, szczepienia dla grupy 0 będą mogły się zacząć jeszcze w tym roku. Ruszyła już infolinia - 989, na której można otrzymać informacje na temat szczepień. W styczniu przekształci się ona na linię, za pośrednictwem której będzie można zapisywać się na szczepienia.

- Chciałbym zaapelować do mediów, dziennikarzy, polityków o to, żeby w sposób przemyślany wypowiadać się na temat szczepień. Pojawia się szereg fake newsów. Namawiam wszystkich, żeby czerpać wiedzę ze sprawdzonego źródła, czyli ze stron rządowych – wskazał szef KPRM.

Na konferencji prasowej Dworczyk został zapytany o wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która stwierdziła, że 27 państw UE może rozpocząć szczepienia przeciwko COVID-19 tego samego dnia oraz co, jeśli do tego czasu któreś z państw nie zdoła przygotować infrastruktury do szczepień.

Odpowiedział, że nie zna takich zobowiązań, które warunkowałyby rozpoczęcie szczepień od tego, czy wszystkie państwa są gotowe do tego procesu.

- Są ogólne zapisy dotyczące tego, że producenci będę dostarczać szczepionki w sposób proporcjonalny, w tym samym czasie do wszystkich krajów - powiedział Dworczyk.

"W Warszawie można szczepić 200 tys. osób miesięcznie"

Odniósł się także do pojawiających się opinii, że w Warszawie szczepienie samego personelu medycznego i pracowników służby zdrowia zajęłoby wiele miesięcy.

- Chciałbym zdementować tę informację, nie wiem na podstawie jakich danych ona została sformułowana - powiedział Dworczyk.

Poinformował, że według obecnego stanu w Warszawie można szczepić 200 tys. osób miesięcznie. Zapewnił również, że będzie możliwość zwiększenia liczby punktów szczepień.

Pytany o ewentualne przedłużenie terminu zgłaszania się pracowników ochrony zdrowia do szczepienia na COVID-19, Dworczyk odparł, że do 20 grudnia jest termin "dla osób, które pracują poza szpitalami węzłowymi". "Tutaj nic nie przedłużaliśmy" - zaznaczył.

"Natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście będziemy wydłużać te terminy. Zależy nam, żeby jak najwięcej pracowników, którzy funkcjonują w podmiotach leczniczych się zaszczepiło" - powiedział Dworczyk.

Gotowość operacyjna w połowie stycznia

Minister potwierdził, że 15 stycznia Polska ma uzyskać gotowość operacyjną do tego, żeby rozpocząć zapisy na szczepienia. Można będzie - jak dodał - dokonać tego za pośrednictwem czterech kanałów - infolinii, strony internetowej, internetowego konta pacjenta oraz osobistej wizyty w POZ-ie. "Tymi czterema kanałami będziemy gotowi, żeby w sposób scentralizowany, dzięki wsparciu systemu teleinformatycznego rozpocząć zapisy 15 stycznia" - zaznaczył Dworczyk.

Zastrzegł jednocześnie, że termin ten zależy od tempa dostaw szczepionek od producentów. "Jeżeli jeszcze tych szczepionek nie będzie albo będą w sposób znaczący opóźnione dla grupy pierwszej, dlatego, że medyków i personel pracujący w podmiotach leczniczych szczepimy w grupie +zero+, w szpitalach węzłowych. I dopiero grupa pierwsza będzie właśnie w ramach tego systemu szczepiona" - tłumaczył szef KPRM.

Przypomniał, że pierwsza grupa obejmuje m.in. osoby po 60 roku życia, nauczycieli i służby mundurowe.

Cztery etapy szczepień

Przyjęta we wtorek przez rząd Narodowa Strategia Szczepień zakłada cztery etapy przeprowadzania zabiegów. Podczas Etapu 0 szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach Etapu 1 szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie. W tym etapie szczepienia otrzymają również nauczyciele.

W Etapie 2 szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Pacjenci, u których występują takie choroby, będą mogli zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują.

Ponadto w tym etapie szczepione będą osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych).

W Etapie III szczepienie otrzymają przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.

Ponad milion szczepionek do końca stycznia

Dworczyk podczas środowej konferencji prasowej był pytany m.in., jak duża będzie pierwsza dostawa szczepionek na koronawirusa do Polski i czy producent zmienił deklarację w tej kwestii.

- Na razie deklaracja się nie zmieniła, w pierwszym etapie, czyli do końca stycznia producent deklaruje dostarczenie około 1 miliona 100 tysięcy szczepionek do Polski - odpowiedział szef KPRM.

Pytany, gdzie konkretnie zostaną zorganizowane punkty szczepień masowych, odparł, że w szpitalach tymczasowych.

- Te pięć miast, w których będą zorganizowane szczepienia masowe, (...) w każdym z nich jest szpital tymczasowy. To w szpitalach tymczasowych czy też rezerwowych, zależy od tego jakiej nazwy użyjemy, będą zorganizowane te punkty masowych szczepień - powiedział.

Na pytanie o to, kto będzie decydował o tym, czy dana osoba będzie szczepiła się w przychodni, czy w punkcie masowych szczepień, odparł, że będzie to zależało od samych zainteresowanych. Podkreślił, że każda osoba zgłaszająca się do systemu będzie mogła wybrać najwygodniejsze dla niej miejsce szczepienia.

- Chyba, że w najbliższej przychodni czy szpitalu nie będzie już dostępnych wolnych miejsc, to wtedy system będzie pokazywał jakieś bardziej odległe miejsca" - dodał.

Problem organizacyjny, a nie zbyt ostre warunki

Podczas konferencji padło również pytanie, czy zmienione zostaną warunki naboru punktów szczepień. P.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak odpowiedział, że nie.

- Warunki się nie zmieniają, jeśli chodzi o to kolejne postępowanie. Z naszych rozmów z potencjalnymi oferentami wynika, że (to) nie zbyt ostre warunki powodowały, że nie złożono tej oferty, tylko jakiś problem organizacyjny czy innego rodzaju - powiedział.

- Przypomnę, że podczas konsultacji społecznych przy tym pierwszym dużym naborze, jeśli chodzi o placówki podstawowej opieki zdrowotnej, zrezygnowaliśmy z tego wymogu 180 szczepień tygodniowo i zrezygnowaliśmy ze wskazywania ilości dni tygodnia, w jakie będą te placówki czynne. Tu również tego nie zmieniamy, dowolność pozostawiamy przedstawicielom POZ - powiedział Nowak.

Jego zdaniem, w małych gminach "zapotrzebowanie na czas działania punktu będzie pewnie znacznie mniejsze niż w dużych ośrodkach".