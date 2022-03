Rusza akcja promująca szczepienia wśród uchodźców. Chodzi nie tylko o COVID

Uchodźcy mogą w Polsce szczepić się przeciwko COVID-19 bezpłatnie. Ale, niestety, nie jest to wśród nich popularne. Tymczasem poziom wyszczepienia przeciwko tej chorobie na Ukrainie to jedynie 35 proc. To zaś, przy tak dużej fali uchodźców z tego kraju, tworzy – w ocenie Ministerstwa Zdrowia - ryzyko wzrostu zakażeń w naszym kraju. Dlatego w tym tygodniu, jak zapowiedział wiceminister zdrowia, ruszy akcja upowszechniania szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób, które uciekły przed wojną na Ukrainie do Polski.

Podobny problem dotyczy zwykłych szczepień, bo według informacji resortu zdrowia poziom wyszczepienia dzieci uchodźców na takie choroby, jak błonica, odra, ospa, świnka czy różyczka, nie jest wystarczający.

Dlatego najbliższych dniach ministerstwo ma rozpocząć też akcję promującą tego typu szczepienia dla tej grupy dzieci w żłobkach, przedszkolach i żłobkach. Resort zaproponuje też zachęty finansowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, by zlecali oni szczepienia dzieci z Ukrainy. Wśród ich rodziców i opiekunów będzie rozprowadzany także apel, w którym znajdą oni informacje na temat korzyści ze szczepień.

Czytaj też: Trzeba wskazać szpitale, w których będą mogli się leczyć uchodźcy

Szczepienia obowiązkowe dla dzieci uchodźców mają być prowadzone według polskiego kalendarza tych szczepień.