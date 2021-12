Samorząd Częstochowy i woj. świętokrzyskiego ufundował stypendia dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek

Przedstawiciele lokalnych samorządów alarmują, że brak lekarzy i pielęgniarek jest jednym z największych problemów służby zdrowia.

Samorządy starają się na własną rękę przeciwdziałać deficytowi lekarzy i pielęgniarek w podległych im placówkach medycznych np. fundując stypendia dla studentów kierunków lekarskich i pielęgniarskich.

W Częstochowie siedem studentek pielęgniarstwa zaczęło już korzystać z miejskiego systemu stypendialnego. W województwie świętokrzyskim w tym roku akademickim stypendium pobierać będzie 65 studentów medycyny.

Jednym z największych problemów służby zdrowia jest brak lekarzy i pielęgniarek – podkreślał przy okazji październikowego roboczego spotkania Konwentu Powiatów województwa śląskiego Andrzej Płonka, starosta bielski i zarazem prezes Związku Powiatów Polskich.

- Trzeba wzmocnić kształcenie, co wymaga porozumienia pomiędzy ministrem zdrowia a ministrem edukacji – zaznaczył Płonka. We wcześniejszej rozmowie z PortalSamorzadowy.pl starosta apelował, by zrównać w prawach pielęgniarki pracujące w domach pomocy społecznej i w szpitalach, gdyż większość z nich odeszła do szpitali, pracują nawet w kilku miejscach.

Póki co samorządy starają się na własną rękę przeciwdziałać deficytowi lekarzy i pielęgniarek w podległych im placówkach medycznych, np. fundując stypendia dla studentów kierunków lekarskich i pielęgniarskich. Przyznanie ich jednak obwarowują zobowiązaniem się przez studentów do odpracowania stypendium po zakończeniu nauki w podległych temu samorządowi placówkach medycznych. W ciągu ostatnich tygodni o efektach takich przedsięwzięć poinformowały władze Częstochowy, a także samorząd województwa świętokrzyskiego.

W Częstochowie ratusz pod koniec listopada przekazał, że pierwsze siedem studentek pielęgniarstwa zaczęło korzystać z systemu stypendialnego w ramach programu „Częstochowa dla medyków”. Program ten został zainicjowany w roku 2019, wówczas będąc jeszcze skierowany wyłącznie do przyszłych lekarzy (stypendystami mogą być przyszli lekarze z uczelni medycznych z całego kraju, którzy zdecydują się na pracę w miejskim szpitalu), ale po roku zdecydowano się go rozszerzyć także na przyszłe pielęgniarki. Program będzie realizowany do 2023 roku, z uwzględnieniem możliwości jego przedłużenia na pięć lat.

Ufundowane przez samorząd woj. świętokrzyskiego stypendium do 30 czerwca 2022 r. pobierać będzie (za okres od 1 października 2021 r.) z kolei 65 studentów medycyny, którzy zadeklarowali, że w przyszłości podejmą pracę w jednym ze szpitali, dla którego podmiotem tworzącym jest to województwo.

Kto może dostać stypendium?

O stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie ubiegać się mogli studenci kierunków lekarskich z IV, V lub VI roku z całego kraju. Wśród warunków uprawniających do otrzymania stypendium znalazła się m.in. odpowiednia średnia, a także deklaracja dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmą zatrudnienie.



Jak podał świętokrzyski urząd marszałkowski w toku naboru wpłynęło 66 wniosków. 4 listopada odbyło się posiedzenie Komisji, która po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym zarekomendowała zarządowi regionu 65 wniosków do przyznania stypendiów.

- To liczba porównywalna do roku poprzedniego, kiedy to przyznaliśmy 70 stypendiów. Cieszę się, że po raz kolejny uda nam się zasilić naszą kadrę lekarską w placówkach w województwie świętokrzyskim, bo medyków jest wciąż za mało – stwierdził Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.