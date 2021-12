Samorządowcy biją na alarm. Bez lekarzy i pielęgniarek system czeka zapaść

I dodaje, że problemy kadrowe w ochronie zdrowia muszą być rozwiązane systemowo. Jeśli liczba medyków nie zostanie zwiększona, sytuacja może stać się patowa.

- Niestety POZ-y wysysają nam kadrę. Praca w szpitalu to praca ekstremalna. Wprawdzie zarobki w szpitalu są wyższe, ale nie na tyle, by to zachęcało do pracy. Praca w publicznym ośrodku zdrowia to nie to samo, co praca na SOR-ze. Nie może być tak, że POZ-y odsyłają pacjenta na SOR. Jeśli POZ musiałby za niego zapłacić, to ta sytuacja by się zmieniła. Bez takich rozwiązań i odważnych decyzji, których nikt nie chce podjąć, nic się nie zmieni - ostrzega prezydent Grudziądza.

Choć, jak zaznacza, samorząd, na czele którego stoi, robi wszystko, by zapewnić szpitalowi funkcjonowanie, to prócz asygnowania pieniędzy i tworzenia zachęt nie może nic więcej.

- Nie „urodzimy” lekarzy, ratowników, pielęgniarek. I to nie pieniądze są naszą największą bolączką, bo finanse jakoś sobie poukładaliśmy, ale właśnie brak personelu, o który jest tym ciężej, że musimy zapewnić kadrę zarówno dla czystego, jak i covidowego obszaru szpitala - mówi Glamowski.

Uzdrowić chorą służbę zdrowia

Zamknięcie oddziału pediatrycznego to czarny scenariusz dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Udało się tego uniknąć, ale nie wiadomo na jak długo.

- Czekamy na reformę, bo inaczej będzie zapaść. Zadłużenie naszego szpitala, ale i innych szpitali powiatowych, jest ogromne. Robimy co możemy, ale żaden powiat nie ma takich pieniędzy, żeby wyręczyć państwo i dokładać tyle, by placówka funkcjonowała na choćby przyzwoitym poziomie - mówi Janina Żagan, wicestarosta powiatu cieszyńskiego.

Cieszyna dotyczy też problem sygnalizowany w Grudziądzu.

- Kłopotem jest brak lekarzy, ale i - jeśli nie przede wszystkim - pielęgniarek. Powiedziałabym, że ten temat jest wręcz gorący. Już teraz pracują one w różnych miejscach, ciągną po 2-3 zmiany. Dobrze, że jeszcze w ogóle pracują, bo przecież mogą przestać. I co wtedy? Absolwentów pielęgniarstwa jest bardzo mało, a nawet jak kończą uczelnie, to często nie podejmują pracy w zawodzie, w - trzeba to nazwać otwarcie - chorej służbie zdrowia. Mam nadzieję, że ktoś się wreszcie opamięta i spojrzy na kwestie dotyczące zdrowia Polaków rozsądniej - mówi Żagan.

Zdaniem wicestarosty powiatu cieszyńskiego, kilka lat temu popełniono błąd, który dziś przynosi dotkliwe skutki.

- Kiedyś postąpiono zbyt pochopnie - tłumacząc, jakoby taki wymóg narzuciła Unia Europejska - i wprowadzono obowiązek uzyskania przez pielęgniarki wykształcenia wyższego. W mojej opinii to nie powinno być obligatoryjne. Niemcy tego nie zrobili, utrzymali wykształcenie średnie i nie mają problemów. W Cieszynie była szkoła, która co roku kształciła 2-3 klasy pielęgniarek. Gdyby takie rozwiązanie na powrót mogło funkcjonować, problem z kadrą średnią przestałby istnieć. Tyle że nikt się do tego nie kwapi - mówi wicestarosta.

Mimo kadrowych problemów widmo zamknięcia cieszyńskiego oddziału pediatrycznego udało się odsunąć. O uldze jednak nie ma mowy. Prędzej czy później problem powróci.

- Wystąpiłam z apelem, takim od serca, bo sobie nie wyobrażałam, że w tak dużym powiecie zabraknie oddziału pediatrii i chorzy będą odsyłani do Bielska-Białej czy Jastrzębia-Zdroju. Zwróciłam się do wszystkich POZ-ów z prośba o oddelegowanie po jednym lekarzu. Nie wszyscy to zrobili, ale udało się i oddziału nie zamknięto. Ale takie działania nie powinny być jedynie naszą rolą - mówi Janina Żagan, wicestarosta powiatu cieszyńskiego.

Grube miliony wsparcia

O zmaganiach samorządów z wyzwaniami związanymi z ochroną zdrowia mówił w środę, 15 grudnia, na konferencji Ruchu Samorządowego "TAK! Dla Polski" Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

- Dziś jeśli jakiś powiat nie ma szpitala, to jest szczęściarzem, bo jak ma szpital, to musi dokładać finansowo. Gdyby nie dofinansowanie co roku kilkudziesięciu milionów złotych, to 26 szpitali mojego województwa pewnie należałoby postawić w stan likwidacji. Gdybyśmy policzyli wszystkie dotacje dotyczące remontów, modernizacji, wyposażenia, zapłacenia długów, umorzenia długów, to ten system by się zawalił - powiedział.

Do funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w rozmowie z Portalem Samorządowym odniósł się też Grzegorz Cichy, burmistrz gminy i miasta Proszowice oraz prezes Unii Miasteczek Polskich.

- Nieco już oswoiliśmy się z koronawirusem, nauczyliśmy się funkcjonować w pandemii. Niestety, ciągle niezwykle kłopotliwa pozostaje kwestia dostępności mieszkańców do usług zdrowotnych. To zdecydowanie powinno się poprawić. Wprawdzie w porównaniu do roku 2020, gdy leczono nas za pośrednictwem teleporad, teraz nieco łatwiej dostać się do lekarzy. Problem w tym, że wciąż ich brakuje i rząd powinien robić wszystko, by uzupełniać braki kadrowe oraz kształcić młodych ludzi. W samorządach Unii Miast i Miasteczek Polskich zweryfikowaliśmy sytuację kadrową w naszych jednostkach opieki zdrowotnej i okazuje się, że lekarze pierwszego kontaktu to osoby, które mają 60-70 lat. To ogromny kłopot, bo młodych lekarzy chętnych do pracy w przychodniach czy ośrodkach zdrowia jest mało - zauważa Cichy.