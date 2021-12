Samorządowcy lekarze za szczepieniami trzecią dawką

Marszałek Adam Struzik jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień i stosowania wszędzie, gdzie to możliwe, paszportu covidowego: - Uważam, że powinny być rozpowszechnione aplikacje do sprawdzania ich i jestem przekonany, iż do tego dojdzie.

Co odpowiada tym, którzy uważają, że szczepienia nie zabezpieczają przed zachorowaniem, szczególnie przez wariant Omicron? - To są fake newsy, bzdury, rozpowszechniane przez pseudo-ekspertów. Badania pokazują, że ten wariant nie jest bardziej zjadliwy od innych, należy się szczepić - wyjaśnia.

Adam Struzik, lekarz chorób wewnętrznych, marszałek województwa mazowieckiego ( fot. mat.pras)

Czwarta fala nie ustępuje i dużo zachorowań jest właśnie na Mazowszu.

- Jesteśmy bardzo zaludnionym regionem. Mamy ponad 5,3 mln ludzi i jest u nas bardzo duża mobilność społeczeństwa - to przyjazdy do Warszawy do pracy - tłumaczy Struzik. - W takim regionie narażenie na transmisję wirusa jest większe. Natomiast jeśli chodzi o poziom wyszczepień, nie odbiegamy tu od kraju, choć faktycznie gorzej wyszczepione są powiaty na wschodzie.

Zdaniem marszałka ma to związek z poziomem wykształcenia i zrozumieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa: - Brak tu edukacji i wiedzy. No, ale jeżeli prezydent kraju mówi, że nie wyobraża sobie wprowadzenia obowiązku szczepień, to trudno wymagać od ludzi słabiej wykształconych, by to rozumieli.

Czytaj też: Trzecie szczepienie, dawka przypominająca. Jak się zarejestrować, gdzie zaszczepić?

Nie szczepił się, "bo był głupi"

Krakowski radny Lech Kucharski jest przewodniczącym Komisji Zdrowia RMK, a zarazem ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Specjalistycznego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie. - Prowadzę w tej chwili oddział, który po raz kolejny w związku ze wzrostem zachorowań został przekształcony w covidowy - opowiada.

- Nie widzę innej możliwości skutecznego opanowania pandemii niż poprzez szczepienia. Pacjenci, którzy są szczepieni, też chorują, ale przebieg jest znacznie lżejszy - mówi.

W pierwszych dniach funkcjonowania oddziału zdecydowanie przeważali pacjenci niezaszczepieni - to około 75 procent. Najcięższe przebiegi były też u nich. - Teraz minimalnie więcej pojawia się osób zaszczepionych - dodaje.

- Jeżeli to możliwe, zadajemy naszym pacjentom pytanie o szczepienia, nie w kategoriach „winy i kary”, tylko żeby się dowiedzieć, co nimi kierowało i na tej podstawie zastanowić się nad przyczynami takich decyzji. Co więcej możemy zrobić, żeby przekonać do szczepień wątpiących? - zastanawia się dr Kucharski.

Jego zdaniem cała kampania dotycząca COVID-19 nie przyniosła zamierzonego efektu: - Od prawie dwóch lat jest ona bardzo szeroka, 99 na 100 Polaków wie, co to jest COVID. A mimo wszystko się nie szczepią. Niejednokrotnie odpowiadają, że „byli głupi”. Czyli powiedzenie „Polak głupi po szkodzie” jest nadal aktualne.

Zdaniem Kucharskiego potrzebne są zachęty do szczepień, ale takie decyzje powinny, dla dobra swoich obywateli, niezwłocznie podjąć władze państwowe, a nie samorządowe, ponieważ muszą one obowiązywać na terenie całej Polski.

W swoim zespole dr Kucharski nie ma osoby niezaszczepionej: - Personel medyczny i niemedyczny został wyszczepiony w 100 procentach.

Przyznaje jednak, że pewnego rodzaju problem z trzecią dawką pojawił się, szczególnie u tych osób, które źle zniosły poprzednie dawki szczepienia. - Na szczęście to się zmienia, moi współpracownicy widzą ewidentną korzyść z przyjęcia trzeciej dawki, zwłaszcza że pracujemy przez wiele godzin w środowisku śmiertelnie niebezpiecznym i mamy na co dzień do czynienia z ciężko chorymi, niestety, też umierającymi pacjentami - wyjaśnia.

Jak odnosi się do tezy, że szczepienia nie uchronią nas przed wariantem Omicron, więc pozbawione są sensu?

Dr Lech Kucharski odpowiada: - Śledzę na bieżąco wypowiedzi ekspertów w tej sprawie. Nie ma jeszcze zdecydowanego stanowiska, że szczepienia nie chronią przed tym wariantem. Na pewno wydaje się, że jest on bardziej zakaźny, co jest groźne dla systemu, ale nie tak mocno dla człowieka. Jeżeli w Małopolsce mamy ponad 2,5 tysiąca łóżek (nie liczę łóżek intensywnej terapii) na potrzeby pacjentów covidowych to znaczy, że nie zjawi się na nich w ciągu 10 dni ok. 5 tys. innych pacjentów. Średnio leczymy pacjenta covidowego przez 10 dni, a niecovidowego ok. 5 dni.

Czytaj też: Nauka zdalna, nowe limity i obowiązkowe szczepienia. Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Zakażeń jest więcej. Za mało testów

- Nie ma większego dobrodziejstwa dla ludzkości niż szczepienia - podkreśla Wojciech Szczęsny, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, lekarz medycyny, specjalista położnictwa i ginekologii. - Nic poza antybiotykami nie wpłynęło na uratowanie milionów żyć na świecie tak, jak szczepienia. Jeśli ktoś tego nie rozumie, powinien przysiąść i poczytać. Boimy się powikłań chorób, na grypę chorujemy, a po kilku latach umieramy na późne powikłania, np. zapalenie mięśnia sercowego. Na 5. miejscu zachowań, które wpływają na długość i komfort życia, są regularne szczepienia, zaraz po niepaleniu papierosów i prawidłowym odżywianiu.

Zdaniem lekarza i radnego, w Polsce mocno niedoszacowane są wyniki testowania. - Jeżeli jest tylko 25 tys. zakażeń, a pół tysiąca zgonów, to może znaczyć, że mamy fatalne lecznictwo, a tak nie jest. Znam pracę trzech oddziałów covidowych, gdzie robią wszystko, co możliwe i są znakomicie wyposażeni, nikt nie umiera przed szpitalem. Wniosek: zakażeń musi być wielokrotnie więcej - 80-90 tys., ale nie wykrywamy ich. W Niemczech testowani są ludzie w zakładach pracy, a w służbie zdrowia testy odbywają się dwa razy dziennie - mówi, powołując się na informacje od znajomej pielęgniarki z niemieckiego szpitala.

- Zdarzył się dzień, że 10 moich pacjentek odwołało wizytę, ale żadna nie wykonała testu... To są potężne zaniedbania ze strony rządu i ministerstwa - zaznacza Szczęsny.

Radny zwraca uwagę na fakt, że odporność poszczepienna u każdej osoby może być różna: - I po dwóch dawkach bywa, że osoby zachorują, choć śmiertelność w tej grupie jest znikoma.

Dlatego jego zdaniem trzecia dawka jest bezwzględnie konieczna. - Moim zdaniem powinno się ją podawać jak najszybciej, nawet po trzech miesiącach od drugiego szczepienia - tłumaczy.

Wojciech Szczęsny dwa miesiące temu przyjął dawkę przypominającą. - Przebywam na pewno codziennie z kimś chorym i nie zachorowałem. Obawy są więc totalnie nieuzasadnione - przekonuje.

Tłumaczy, że w momencie przechodzenia choroby osoba niezaszczepiona ma setki tysięcy replikacji koronawirusa w całym organizmie, w jelitach, mózgu, naczyniach żylnych. Szczepionka tymczasem jest podana tylko w jeden mięsień.

Oczywiście należy być ostrożnym po przyjęciu szczepionki. - Jeżeli pojawiają się silne bóle głowy, nie należy czekać z konsultacją u lekarza, ale szybko sprawdzić, czy nie doszło do zatorowości. Objawy niepożądane mogą się pojawiać, ale to znikome procenty wśród zaszczepionych - podkreśla Wojciech Szczęsny. I dodaje: - Szczepienia powodują to, że jest znacznie mniejsza replikacja wirusa w społeczeństwie, a zatem mniejsze ryzyko mutacji.

Czytaj też: Złe informacje w związku z epidemią koronawirusa

Dysonanse, absurdy, petycje...

Dr Zbigniew Jacek Wygoda, specjalista onkologii i medycyny nuklearnej, a zarazem radny Gliwic, dwa miesiące temu przyjął dawkę przypominającą szczepionki. Jak odpowiada sceptykom w sprawie szczepień?

- Z zasady nie wchodzę w dyskusje z ignorantami. Jak ktoś nie ma wykształcenia medycznego, a opiera się tylko na doniesieniach w mediach lub opiniach paranaukowych, nie rozmawiam na ten temat - mówi.

Jego zdaniem nie sprawdził się w Polsce system informacji i edukacji na temat szczepień. - Nawet ze strony władz jest dużo sprzecznych doniesień i informacji, które powodują dysonans - oświadcza.

Radny Wygoda przypomina sytuację, gdy sam minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że maseczki nie chronią przed zakażeniem koronawirusem, po czym nakazywano je nosić. - To powoduje, że ludzie tracą zaufanie, nie mają wiedzy i uważają, że ktoś nimi manipuluje - zauważa.

Zbigniew Wygoda przyznaje, że wśród gliwickich radnych nie ma większego rozdźwięku w sprawie szczepień. - Spotykamy się jednak z tym problemem w dosyć kabaretowej formie, gdyż otrzymujemy petycje od różnych organizacji i osób prywatnych, żeby rada miasta przyjęła uchwałę, w której potępia szczepienia jako eksperyment. Oczywiście jest to odrzucane. To jakiś absurd. Pomijając już nawet kwestie merytoryki, to rada miasta nie jest organem, który powinien podejmować takie uchwały czy decydować o polityce szczepieniowej. Od tego jest rząd - zaznacza.

W ten sam sposób komentuje pomysł przyznawania bonusów osobom zaszczepionym. Jego zdaniem powinny być w tej sprawie przyjęte regulacje ogólnopolskie. - Dlaczego ktoś zaszczepiony miałby nie mieć dostępu do przywilejów tylko dlatego, że mieszka w tej, a nie innej gminie? - pyta Zbigniew Wygoda.