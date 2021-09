Świętokrzyski samorząd oferuje stypendia studentom kierunków lekarskich

18 tysięcy złotych wypłacanego w miesięcznych ratach stypendium, a w zamian obowiązek zrealizowania stażu podyplomowego w województwie, osiedlenia się w regionie i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo na taki okres, w jakim pobierało się stypendium. To oferta, jaką studentom kierunków lekarskich przedstawił samorząd województwa świętokrzyskiego.

Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie wypłacane będzie przez okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Jak informuje urząd stypendium może otrzymać osoba kształcąca się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Polski, która spełnia łącznie następujące warunki: jest studentem IV, V lub VI roku; nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium; osiągnęła średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75 oraz nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium.

To jednak nie wszystkie „warunki brzegowe”. Osoby, którym zostanie przyznane stypendium muszą zobowiązać się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się w tym regionie i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami. Stypendyści muszą się także zobowiązać do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie.

– Mamy nadzieję, że dzięki zaplanowanemu przez samorząd województwa świętokrzyskiego funduszowi stypendialnemu, gros przyszłych lekarzy zostanie w naszym regionie i zasili świętokrzyskie placówki medyczne, wesprze kadrę lekarską. Mamy zabezpieczone pieniądze na wsparcie dla 70 kolejnych stypendystów – informuje wicemarszałek województwa Marek Bogusławski.

Nabór trwa do 15 października 2021 roku.