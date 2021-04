Szczepienia w zakładach pracy: 4 maja ruszy rejestracja. Opóźnienia w gminnych punktach

Zakłady pracy będą mogły przystąpić do programu szczepień jeśli „uzbierają” 300 osób - pracowników, bądź pracowników i członków ich rodzin.

Tempo uruchamiania powszechnych punktów szczepień zależne będzie od dopływu szczepionek. Michał Dworczyk apeluje do samorządowców o zrozumienie sytuacji i elastyczne podejście.

9 maja nastąpią rejestracje ostatnich roczników na szczepienia i na pewno nie będzie żadnych zmian w tym zakresie. W połowie maja rząd planuje uruchomić akcję profrekwencyjną dotyczącą szczepień.

W tym tygodniu szczepienia przeciwko koronawirusowi mają objąć w Polsce 1,6 mln osób. Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, przyznaje jednak, że na tempie szczepień odbiją się konsekwencje opóźnień w dostawach szczepionek. Do końca kwietnia do Polski ma dotrzeć 1,1 mln szczepionek mniej w stosunku do założeń. To przełoży się na tempo uruchamiania, przygotowanych przez samorządy, powszechnych punktów szczepień.

Minister @michaldworczyk w #KPRM: Przekroczyliśmy 10 mln 300 tys. łącznie wykonanych szczepień I i II dawką. Planujemy dalsze przyspieszanie i wykonanie 1 mln 600 tys. szczepień w przyszłym tygodniu. pic.twitter.com/of4IlR4RyT — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 26, 2021

- Prosimy samorządowców, którzy niecierpliwią się o zrozumienie tej sytuacji i elastyczne podejście - apelował Michał Dworczyk w trakcie poniedziałkowej (26 kwietnia) konferencji prasowej. Jak wskazał, np. w Warszawie 283 działające punkty szczepień mogłyby wykonywać 202 tys. szczepień tygodniowo, podczas gdy dostępna tygodniowa liczba szczepionek waha się ok. 90 tys.

- Jak tylko będą szczepionki, będziemy uruchamiali punkty szczepień powszechnych - zapowiedział Dworczyk, przy czym podkreślił, że dystrybucja szczepionek będzie odbywać się w miarę ich dopływu, ale też potrzeb. W tym kontekście zwrócił uwagę, że o ile np. w Warszawie zaszczepić można się nawet tego samego dnia lub nazajutrz po rejestracji, to są miejsca w Polsce, gdzie czas oczekiwania wynosi nawet 3 tygodnie. Dystrybucja nowych szczepionek będzie zatem prowadzona w taki sposób, aby możliwie zniwelować te różnice.