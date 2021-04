Szpital tymczasowy w Płocku ma za mało pielęgniarek

Placówka przyjmie każdą pielęgniarkę anestezjologiczną, która chciałaby podjąć dodatkową pracę dyżurową - w ramach zatrudnienia oferowane jest wynagrodzenie z dodatkiem covidowym i darmowe zakwaterowanie w hotelu przeznaczonym dla personelu medycznego spoza Płocka.

Na podobnych zasadach poszukiwani są tam także lekarze do pracy w szpitalu tymczasowym.

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, w Szpitalu Świętej Trójcy, który jest częścią niepublicznego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej (PZOZ) ma funkcjonować 50 łóżek covidowych.

"Sytuacja w szpitalu wojewódzkim jest nadal bardzo trudna. Od tygodnia, może nawet dłużej, ciągle mamy więcej niż stu pacjentów covidowych" - powiedział podczas piątkowej telekonferencji dyrektor płockiego WSzZ Stanisław Kwiatkowski.

Jak podał, w piątek rano w placówce tej przebywało 48 chorych na COVID-19, czyli 9 więcej niż liczba dedykowanych tam łóżek, w szpitalu tymczasowym było natomiast 54 pacjentów przy funkcjonujących tam 64 łóżkach - w tym czasie kilkanaście osób oczekiwało jeszcze na wynik testów w kierunku SARS-CoV-2.

"Udało nam się po wielkich trudnościach uruchomić cztery łóżka intensywnej terapii w szpitalu tymczasowym, a nie dziesięć, jak planowaliśmy. Rzecz rozbija się o personel pielęgniarek anestezjologicznych, których nadal poszukujemy. Jeżeli uda nam się zwiększyć ich zatrudnienie, będziemy zwiększać liczbę łóżek intensywnej terapii w szpitalu tymczasowym" - powiedział dyrektor płockiego WSzZ.

Dyrektor płockiego WSzZ dodał, że na podobnych zasadach poszukiwani są tam także lekarze do pracy w szpitalu tymczasowym. Wyjaśnił, że chętni do zatrudnienia, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, mogą zgłaszać się bezpośrednio do działu kadr placówki lub poprzez specjalną aplikację na stronie PKN Orlen, który wybudował szpital tymczasowy i jeszcze w listopadzie 2020 r. ogłosił rekrutację do pracy w tej placówce.

"Cały czas planujemy otwarcie kolejnego modułu w szpitalu tymczasowym, ale potrzebny jest dodatkowy personel" - podkreślił Kwiatkowski. Zwrócił uwagę, iż obecnie na oddziałach WSzZ, poza dedykowanym oddziałem zakaźnym, hospitalizowanych jest 9 pacjentów covidowych, którzy przebywają w izolatkach, "co ogranicza dostępność dla pacjentów z innymi jednostkami chorobowymi".

Kwiatkowski przyznał, iż liczy na uruchomienie w najbliższym czasie w płockim Szpitalu Świętej Trójcy oddziału covidowego, który odciążyłby WSzZ w przyjmowaniu i leczeniu pacjentów chorych na COVID-19.

"Cały czas czekamy na informację, kiedy ten sprzęt miałby do nas dotrzeć. W związku z tym oddział covidowy jeszcze nie pracuje" - powiedział w piątek PAP wiceprezes PZOZ Marek Stawicki. Jak dodał, w związku z opóźnieniem w dostawie sprzętu, w płockim Szpitalu Świętej Trójcy czasowo, "w niewielkim zakresie" wznowiono przyjęcia pacjentów na oddział internistyczny.

"Oczywiście, w sytuacji, gdy sprzęt do nas dotrze, w krótkim czasie uruchomimy oddział covidowy" - wyjaśnił Stawicki. Przyznał, iż dokładny termin uruchomienia oddziału zależał będzie także od przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, np. respiratorów. "Gdybyśmy znali datę dostawy sprzętu, moglibyśmy umówić termin takiego szkolenia. Na razie nie wiemy, kiedy sprzęt przyjedzie" - dodał wiceprezes PZOZ.