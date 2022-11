Z salowych zrobił sprzątaczki. Związkowcy grzmią: dyrekcja obchodzi prawo

Dyrektor szpitala w Lesku wypowiedział pracownikom dotychczasowe „warunki pracy i płacy”. I tak je zmienił, że dotychczasowe sanitariuszki szpitalne i salowe otrzymały stanowiska „sprzątaczek”. Dzięki temu nie trzeba było im zwiększać wynagrodzeń. Dyrekcja tłumaczyła to trudną sytuacją ekonomiczną szpitala.

Interpelację w tej sprawie do ministra zdrowia wystosował poseł Wiesław Buź, wskazując, że podobne problemy występują też w dwóch innych podkarpackich szpitalach, w Brzozowie i Stalowej Woli.

Cała sytuacja ma związek z wprowadzeniem na przełomie czerwca i lipca tego roku nowych wyższych stawek minimalnego wynagrodzenia dla pracowników „działalności podstawowej szpitali” (pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych itd.).

Wynikłe z podwyżek minimalnego wynagrodzenia koszty miał pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w przypadku szpitali ich dyrekcje twierdzą, że NFZ pokrył tylko część tych wydatków. A placówki szpitalne nie mają środków na pokrycie pozostałej części.

Szpitale publiczne, a szczególnie te małe, powiatowe, są obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Już po zakończeniu pandemii wiele z nich znów zaczęło być na minusie i powiększać swe zadłużenie.

Na przełomie czerwca i lipca tego roku wprowadzono – na drodze ustawowej – nowe minimalne stawki wynagrodzeń pracowników medycznych. Koszty tych podwyżek miał pokryć szpitalom Narodowy Funduszu Zdrowia, ale dyrekcje placówek szpitalnych twierdzą, że NFZ pokrył te wydatki tylko w części.

I to było dla bardzo wielu szpitali – już wcześniej będących w trudnej sytuacji finansowej – jak gwóźdź do trumny. Samorządy, do których należy większość szpitali w Polsce, alarmowały, że jeśli rząd nic w tej sprawie nie zrobi, wiele szpitali stanie na krawędzie bankructwa.

Salowe stały się sprzątaczkami

Ale jak zauważył w swej interpelacji do ministra zdrowia poseł Wiesław Buź, są też inne skutki tej sytuacji. Bo zdaniem posła zmusza ona dyrekcje szpitali „do zmian stanowisk pracy pracownikom szczebla podstawowego oraz ich masowych zwolnień z powodu ekonomicznej sytuacji placówki”.

Jako przykład poseł Buź wymienił szpital w Lesku na Podkarpaciu. Pod koniec września dyrektor tego szpitala „wręczył pracownikom wypowiedzenia warunków płacy i pracy”. Sanitariuszkom szpitalnym i salowym zmieniono stanowiska na stanowisko sprzątaczek. To jednak oznaczało, że te osoby nie zostały objęte podwyżkami płac, wynikającymi z ustawowego zwiększenia minimalnych stawek wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej szpitali. Bo do tego grona zalicza się sanitariuszki i salowe, ale sprzątaczki już nie.

„Jedyną przesłanką w części, która dotyczy zmiany stanowiska sanitariusza szpitalnego na sprzątaczkę i kategorii zaszeregowania pracownika wskazana jest jako przyczyna sytuacja ekonomiczna SP ZOZ w Lesku” – pisze poseł Wiesław Buź w swej interpelacji.

„W przekonaniu związku zawodowego ta przyczyna i forma uzasadnienia wypowiedzenia jest bezpodstawna i nie posiada żadnej argumentacji faktycznej i prawnej” – dodaje parlamentarzysta. „Pracownik nie może odpowiadać za sytuację ekonomiczną szpitala i brać odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania placówki. Ponadto zmiana wynagrodzenia odbiera salowym dodatki regulaminowe (za pracę w nocy, niedziele i święta) tracąc około 800 zł”.

Związkowcy: to obejście prawa

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia określa działania zaproponowane przez dyrekcję leskiego szpitala jako obejście prawa i pokrzywdzenia pracownika.

„Należy również wskazać, że wprowadzone nowe umowy oraz wynagrodzenia dla pracowników nie dają gwarancji stałego zatrudnienia” – pisze poseł Buź. Podkreśla też, że problem ten dotyczy nie tylko szpitala w Lesku, ale również dwóch innych podkarpackich szpitali: Specjalistycznego Szpitala w Brzozowie oraz Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli na Podkarpaciu.

